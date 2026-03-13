VanEck sieht Rot: Droht Bitcoin 2026 ein langwieriger Krypto-Winter?
16.03.26 03:12 Uhr
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VanEck-CEO äussert sich zur aktuellen Lage am Bitcoin-Markt und wagt eine Prognose für 2026, in der die Kryptowährung einem möglichen Tiefpunkt entgegensteuern könnte.Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch