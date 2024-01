VC-Investor Mark Carnegie prognostiziert Bitcoin-Rallye: NuggetRush und Chainlink könnten folgen

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

NuggetRush belohnt diejenigen, die ihre NFTs traden, mit 20% APY.

Chainlink könnte bald einen Preisanstieg verzeichnen, da die Anzahl der Tokens auf CEXs weiter abnimmt.

Venture Capitalist Mark Carnegie glaubt, dass für Bitcoin noch nicht alles vorbei ist und sagt einen erneuten Sprung auf 50.000 $ voraus.

Venture Capitalist Mark Carnegie hat eine bullische Prognose abgegeben und sagt eine Bitcoin-Rallye auf 50.000 $ voraus. Inzwischen dürften zwei Top-Kryptowährungen, die weitere Gewinne verzeichnen könnten, NuggetRush (NUGX) und Chainlink, im Rampenlicht stehen.

Während Chainlink versucht, die Aufwärtsbewegung wieder aufzunehmen, hat NuggetRush einen Preisanstieg von 50 % von 0,010 $ auf 0,015 $ verzeichnet. Dies macht den Token bisher zu einem der besten Krypto-Performer im Jahr 2024.

NuggetRush (NUGX): Der neue Coin im Vormarsch

NuggetRush (NUGX) ist eine aufstrebende Kryptowährung aus verschiedenen Gründen. Zum einen bietet sie Utility für Meme-Coins und fungiert als Gaming-Token. Die Plattform beabsichtigt, ein Play-to-Earn (P2E)-Modell zu starten, bei dem Benutzer Spaß haben und gleichzeitig NUGX-Halter profitieren können.

NUGX wird ökologisches Geld sowie für Utility verwendet. Denn NUGX soll einer der besten Governance-Token auf dem Markt werden. Inhaber sind zur Teilnahme an Wahlen berechtigt. Dies ist Teil des Ziels des Projekts, eine umfassende Dezentralisierung zu gewährleisten.

Dabei haben NUGX-Inhaber direkte Mitspracherechte bei der Entwicklung des Projekts. Als Vorsichtsmaßnahme gegen Hacking hat SolidProof alle NuggetRush-Codes überprüft. NuggetRush wird Benutzern In-Game-NFTs zur Verfügung stellen, die auf dem Marktplatz der Plattform gehandelt werden können.

NUGX fungiert im Ökosystem als native Währung. Daher können Inhaber von NFTs diese gegen NUGX oder andere NFTs eintauschen. Gleichzeitig können NFTs für bis zu 20 % APY in NUGX gestakt werden. Mit einer robusten Community, einzigartiger Meme-Tokenomics und Utility-Potenzial hat NuggetRush durchaus das Potenzial, sich den Top-10-Altcoins anzuschließen.

Darüber hinaus hat NuggetRush eine No-Tax-Token-Verkaufsrichtlinie. Dies ist für Investoren vorteilhaft, da Transaktionskosten vermieden werden. Dadurch können sie ihre Gewinne steigern. Der NUGX-Token wird derzeit auf 0,015 $ geschätzt.

Chainlink hat in letzter Zeit einige Verluste verzeichnet

Chainlink (LINK) befindet sich über dem 200-Tage-EMA und schwankt in der letzten Woche zwischen 12,84 $ und 16,04 $. In die positive Richtung ist das Ziel von Chainlink wahrscheinlich das 23,6 Fib Retracement bei 14,843 $.

Bitcoin (BTC) Kurs vor Sprung auf 50.000 $ laut VC-Investor

Während eines Gesprächs mit CNBC prognostizierte der Venture Capitalist und MHC Digital Group Gründer Mark Carnegie, dass Bitcoin sich erneut 50.000 $ annähern oder übertreffen wird. “BTC ist klar positioniert für einen kleinen Bull-Run und eine erneute Prüfung von 50.000 $.”

Zuletzt schwankte der Bitcoin-Preis zwischen 42.252,72 $ und 45.821,87 $ in der letzten Woche.

Fazit

Chainlink und NuggetRush könnten sich einer Bitcoin-Rallye anschließen, die die 50.000 $ nachhaltig übertrifft. NuggetRush könnte hier als neuer ICO eine spannende Wahl für risikoaffine Anleger in 2024 sein.

