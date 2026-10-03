VeChain: So viel hätte eine Investition von vor 1 Jahr gekostet

Profitables VET-Investment?

03.10.26 11:03 Uhr

Vor Jahren in VeChain investiert: So viel hätten Anleger verloren.

VeChain wurde am 02.10.2025 zu einem Wert von 0,023681 USD gehandelt. Wenn ein Investor vor 1 Jahr 10.000 USD in VET investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 422.275,54 VeChain. Das Investment hätte nun einen Wert von 3.611,11 USD, da sich der Wert eines Coins am 02.10.2026 auf 0,008552 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 63,89 Prozent verringert.

Bei 0,004358 USD erreichte die Kryptowährung am 30.06.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch von VeChain liegt derzeit bei 0,023660 USD und wurde am 06.10.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net