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VeChain: So viel hätten Anleger mit einem Investment von vor 1 Jahr verloren

VeChain: So viel hätten Anleger mit einem Investment von vor 1 Jahr verloren

Investoren, die vor Jahren in VeChain investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Werte in diesem Artikel
Devisen
VET/USD (VeChain-US-Dollar)
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VeChain notierte am 18.09.2025 bei 0,025948 USD. Bei einem Investment von 100 USD in VET vor 1 Jahr, wäre ein Investor nun im Besitz von 3.853,90 VeChain. Die gehaltenen VeChain wären am 18.09.2026 bei einem VET-USD-Kurs von 0,007869 USD 30,33 USD wert gewesen. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 69,67 Prozent eingebüßt.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 30.06.2026 bei 0,004358 USD. Am 20.09.2025 stieg VeChain auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,024680 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: DIAMOND VISUALS / Shutterstock.com

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