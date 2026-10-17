VeChain: So viel hätten Anleger mit einem Investment von vor 1 Jahr verloren
Wer vor Jahren in VeChain eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
Am 16.10.2025 lag der Kurs von VeChain bei 0,017322 USD. Wenn ein Investor damals 1.000 USD in VET investiert hätte, befänden sich nun 57.728,45 VeChain in seinem Depot. Da sich der Wert von VeChain am 16.10.2026 auf 0,006959 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 401,74 USD wert. Mit einer Performance von -59,83 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 30.06.2026 bei 0,004358 USD. Das 52-Wochen-Hoch von VeChain liegt derzeit bei 0,017915 USD und wurde am 26.10.2025 erreicht.
Redaktion finanzen.net
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