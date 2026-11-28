Rentabler VET-Einstieg?

Bei einem frühen Engagement in VeChain hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte VET am 30.06.2026 bei 0,004358 USD. Am 03.12.2025 stieg VeChain auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,013699 USD.

Gestern vor 1 Jahr war ein VeChain 0,013810 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in VET investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 72.413,24 VeChain. Da sich der VET-USD-Kurs gestern auf 0,004983 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 360,87 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 63,91 Prozent verringert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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