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Kryptowährungen

VeChain: So viel Verlust hätte eine Investition von vor 5 Jahren bedeutet

06.06.26 11:03 Uhr
VeChain: So viel Verlust hätte eine Investition von vor 5 Jahren bedeutet | finanzen.net

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen VeChain-Einstiegs gewesen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
VET/USD (VeChain-US-Dollar)
0,0048 USD 0,0001 USD 1,15%
Charts|News

Gestern vor 5 Jahren war ein VeChain 0,030448 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in VET investiert worden wären, hätte man nun 3.284,31 VeChain im Portfolio. Da sich der Wert eines Coins am 05.06.2026 auf 0,004746 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15,59 USD wert. Damit beträgt die Performance der Investition -84,41 Prozent.

Am 05.06.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,004746 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 0,028417 USD und wurde am 20.07.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: DIAMOND VISUALS / Shutterstock.com