VeChain: So viel Wert wäre mit einer Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen

Performance unter der Lupe

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in VeChain Investoren gebracht.

Am 10.07.2025 notierte VeChain bei 0,024064 USD. Wenn ein Investor damals 10.000 USD in VET investiert hätte, hätte er nun 415.565,94 VeChain im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1.980,46 USD, da sich der Wert von VeChain am 10.07.2026 auf 0,004766 USD belief. Mit einer Performance von -80,20 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Am 30.06.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,004358 USD. Am 20.07.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,028417 USD.

Redaktion finanzen.net