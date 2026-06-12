VeChain: Wie viel eine Investition von vor 1 Jahr gekostet hätte

Profitable VET-Investition?

So viel Verlust hätte eine frühe Investition in VeChain Investoren gebracht.

VeChain kostete gestern vor 1 Jahr 0,023483 USD. Bei einem 1.000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 42.584,18 VET-Coins. Das Investment hätte nun einen Wert von 212,73 USD, da sich der Wert von VeChain am 12.06.2026 auf 0,004996 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 78,73 Prozent.

Am 10.06.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,004688 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 20.07.2025 erreicht und liegt bei 0,028417 USD.

Redaktion finanzen.net