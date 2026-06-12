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Profitable VET-Investition?

VeChain: Wie viel eine Investition von vor 1 Jahr gekostet hätte

13.06.26 11:03 Uhr
VeChain: Wie viel eine Investition von vor 1 Jahr gekostet hätte | finanzen.net

So viel Verlust hätte eine frühe Investition in VeChain Investoren gebracht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
VET/USD (VeChain-US-Dollar)
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VeChain kostete gestern vor 1 Jahr 0,023483 USD. Bei einem 1.000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 42.584,18 VET-Coins. Das Investment hätte nun einen Wert von 212,73 USD, da sich der Wert von VeChain am 12.06.2026 auf 0,004996 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 78,73 Prozent.

Am 10.06.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,004688 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 20.07.2025 erreicht und liegt bei 0,028417 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: DIAMOND VISUALS / Shutterstock.com