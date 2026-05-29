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Investition unter der Lupe

VeChain: Wie viel Verlust ein Investment von vor 1 Jahr bedeutet hätte

30.05.26 11:03 Uhr
VeChain: Wie viel Verlust ein Investment von vor 1 Jahr bedeutet hätte | finanzen.net

Bei einem frühen VeChain-Einstieg müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
VET/USD (VeChain-US-Dollar)
0,0063 USD 0,0005 USD 8,01%
Charts|News

Gestern vor 1 Jahr war ein VeChain 0,025996 USD wert. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 384.680,34 VET im Portfolio. Mit dem VET-USD-Kurs von gestern gerechnet (0,005842 USD), wäre das Investment nun 2.247,15 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 77,53 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 0,005842 USD und wurde am 29.05.2026 erreicht. Am 20.07.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,028417 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: DIAMOND VISUALS / Shutterstock.com