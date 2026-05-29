VeChain: Wie viel Verlust ein Investment von vor 1 Jahr bedeutet hätte

Investition unter der Lupe

Bei einem frühen VeChain-Einstieg müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Gestern vor 1 Jahr war ein VeChain 0,025996 USD wert. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 384.680,34 VET im Portfolio. Mit dem VET-USD-Kurs von gestern gerechnet (0,005842 USD), wäre das Investment nun 2.247,15 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 77,53 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 0,005842 USD und wurde am 29.05.2026 erreicht. Am 20.07.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,028417 USD.

Redaktion finanzen.net