VeChain: Wie viel Verlust ein Investment von vor 1 Jahr bedeutet hätte

Investition im Blick

31.10.26 11:03 Uhr

Bei einem frühen Einstieg in VeChain hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 30.06.2026 bei 0,004358 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 10.11.2025 bei 0,017334 USD.

VeChain war am 30.10.2025 0,015564 USD wert. Wenn ein Investor damals 100 USD in VET investiert hätte, hätte er nun 6.425,17 VeChain. Die gehaltenen VeChain wären gestern 38,25 USD wert gewesen, da sich der VET-USD-Kurs auf 0,005953 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -61,75 Prozent.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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