VeChain: Wie viel Verlust ein Investment von vor 1 Jahr bedeutet hätte
Bei einem frühen Einstieg in VeChain hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
VeChain war am 30.10.2025 0,015564 USD wert. Wenn ein Investor damals 100 USD in VET investiert hätte, hätte er nun 6.425,17 VeChain. Die gehaltenen VeChain wären gestern 38,25 USD wert gewesen, da sich der VET-USD-Kurs auf 0,005953 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -61,75 Prozent.
Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 30.06.2026 bei 0,004358 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 10.11.2025 bei 0,017334 USD.
Redaktion Finanzen.net
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