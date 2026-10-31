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Investition im Blick

VeChain: Wie viel Verlust ein Investment von vor 1 Jahr bedeutet hätte

VeChain: Wie viel Verlust ein Investment von vor 1 Jahr bedeutet hätte

Bei einem frühen Einstieg in VeChain hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
VET/USD (VeChain-US-Dollar)
0.01 USD 0.00 USD 0.35 %
Charts | News

VeChain war am 30.10.2025 0,015564 USD wert. Wenn ein Investor damals 100 USD in VET investiert hätte, hätte er nun 6.425,17 VeChain. Die gehaltenen VeChain wären gestern 38,25 USD wert gewesen, da sich der VET-USD-Kurs auf 0,005953 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -61,75 Prozent.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 30.06.2026 bei 0,004358 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 10.11.2025 bei 0,017334 USD.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: DIAMOND VISUALS / Shutterstock.com

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