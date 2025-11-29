VeChain: Wie viel Verlust eine Investition von vor 1 Jahr bedeutet hätte

Performance unter der Lupe

Vor Jahren in VeChain eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Am 28.11.2024 lag der Kurs von VeChain bei 0,041795 USD. Wer vor 1 Jahr 1.000 USD in VET investiert hat, hat nun 23.926,08 VeChain im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 326,07 USD, da VeChain am 28.11.2025 0,013628 USD wert war. Damit wäre die Investition 67,39 Prozent weniger wert.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 22.11.2025 bei 0,012797 USD. Am 03.12.2024 stieg VeChain auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,078697 USD.

Redaktion finanzen.net