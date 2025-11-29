DAX23.837 +0,3%Est505.668 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,08 -0,9%Nas23.366 +0,7%Bitcoin78.132 -0,4%Euro1,1593 ±0,0%Öl63,20 -0,3%Gold4.112 -2,5%
Performance unter der Lupe

VeChain: Wie viel Verlust eine Investition von vor 1 Jahr bedeutet hätte

29.11.25 11:03 Uhr
VeChain: Wie viel Verlust eine Investition von vor 1 Jahr bedeutet hätte

Vor Jahren in VeChain eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Werte in diesem Artikel
Devisen
VET/USD (VeChain-US-Dollar)
0,0134 USD -0,0002 USD -1,52%
Charts|News

Am 28.11.2024 lag der Kurs von VeChain bei 0,041795 USD. Wer vor 1 Jahr 1.000 USD in VET investiert hat, hat nun 23.926,08 VeChain im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 326,07 USD, da VeChain am 28.11.2025 0,013628 USD wert war. Damit wäre die Investition 67,39 Prozent weniger wert.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 22.11.2025 bei 0,012797 USD. Am 03.12.2024 stieg VeChain auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,078697 USD.

Redaktion finanzen.net

