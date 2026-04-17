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Profitables VET-Investment?

VeChain: Wie viel Verlust eine Investition von vor 1 Jahr eingebracht hätte

18.04.26 11:03 Uhr
VeChain: Wie viel Verlust eine Investition von vor 1 Jahr eingebracht hätte | finanzen.net

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen VeChain-Einstiegs gewesen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
VET/USD (VeChain-US-Dollar)
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Charts|News

VeChain wurde am 17.04.2025 zu einem Wert von 0,022771 USD gehandelt. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in VET investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 439.156,22 VeChain. Das Investment hätte nun einen Wert von 3.223,49 USD, da VeChain am 17.04.2026 0,007340 USD wert war. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 67,77 Prozent verringert.

Am 29.03.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,006530 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 10.05.2025 erreicht und liegt bei 0,032287 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: DIAMOND VISUALS / Shutterstock.com