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VeChain: Wie viel Verlust eine Investition von vor 5 Jahren bedeutet hätte

11.04.26 11:03 Uhr
VeChain: Wie viel Verlust eine Investition von vor 5 Jahren bedeutet hätte | finanzen.net

So viel hätten Anleger mit einer frühen Investition in VeChain verlieren können.

Werte in diesem Artikel
Devisen
VET/USD (VeChain-US-Dollar)
0,0070 USD -0,0001 USD -1,30%
Charts|News

VeChain notierte am 11.05.2022 bei 0,030448 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in VET investiert hätte, hätte er nun 32.843,15 VeChain. Die Anlage hätte nun einen Wert von 232,80 USD, da sich der Wert eines Coins am 10.04.2026 auf 0,007088 USD belief. Aus 1.000 USD wurden somit 232,80 USD, was einer negativen Performance von 76,72 Prozent entspricht.

Am 29.03.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,006530 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 10.05.2025 erreicht und liegt bei 0,032287 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: DIAMOND VISUALS / Shutterstock.com