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VeChain: Wie viel Verlust eine Investition von vor 5 Jahren eingebracht hätte

VeChain: Wie viel Verlust eine Investition von vor 5 Jahren eingebracht hätte

So viel Verlust hätte ein frühes Investment in VeChain Investoren gebracht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
VET/USD (VeChain-US-Dollar)
0.01 USD 0.00 USD -0.24 %
Charts | News

Gestern vor 5 Jahren war ein VeChain 0,030448 USD wert. Hätte ein Anleger 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt in VET investiert, befänden sich nun 328.431,49 VeChain in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 2.314,37 USD, da sich der Wert von VeChain am 23.10.2026 auf 0,007047 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 76,86 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 0,004358 USD und wurde am 30.06.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 0,017915 USD und wurde am 26.10.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: DIAMOND VISUALS / Shutterstock.com

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