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VET-Anlage im Blick

VeChain: Wie viel Wert mit einer Investition von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre

VeChain: Wie viel Wert mit einer Investition von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre

So viel hätten Anleger mit einem frühen Einstieg in VeChain verlieren können.

Werte in diesem Artikel
Devisen
VET/USD (VeChain-US-Dollar)
0.01 USD 0.00 USD -1.35 %
Charts | News

Gestern vor 5 Jahren notierte VeChain bei 0,030448 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3.284,31 VET im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 25,83 USD, da sich der Wert von VeChain am 09.10.2026 auf 0,007864 USD belief. Damit wäre das Investment um 74,17 Prozent gesunken.

Am 30.06.2026 fiel VET auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,004358 USD. Am 13.10.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,019905 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: DIAMOND VISUALS / Shutterstock.com

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