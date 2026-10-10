VeChain: Wie viel Wert mit einer Investition von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre

VET-Anlage im Blick

10.10.26 11:03 Uhr

So viel hätten Anleger mit einem frühen Einstieg in VeChain verlieren können.

Am 30.06.2026 fiel VET auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,004358 USD. Am 13.10.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,019905 USD.

Gestern vor 5 Jahren notierte VeChain bei 0,030448 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3.284,31 VET im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 25,83 USD, da sich der Wert von VeChain am 09.10.2026 auf 0,007864 USD belief. Damit wäre das Investment um 74,17 Prozent gesunken.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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