Im Zuge der anhaltenden Aufmerksamkeit für Kryptowährungen fragen sich viele Anleger, welche der unzähligen Kryptowährungen das größte Potenzial für zukünftige Gewinne bietet. Eine Währung, die in letzter Zeit besondere Aufmerksamkeit erregt hat, ist Verge (XVG). Aber was steckt hinter diesem Anstieg? Und was könnte die Zukunft für Verge bereithalten? Lesen Sie jetzt die Verge Kurs Prognose 2023, um nichts Wichtiges zu verpassen!

Was ist Verge (XVG)?

Verge (XVG) ist eine spezielle Kryptowährung, die ihren Fokus auf Privatsphäre und Anonymität ihrer Nutzer bei alltäglichen Zahlungen legt. Verge entstand aus dem Wunsch heraus, die Vorteile der Blockchaintechnologie zu nutzen, ohne dabei die Privatsphäre der Nutzer zu beeinträchtigen.

Diese Datenschutz-orientierte Coin wurde ursprünglich im Jahr 2014 eingeführt und erlangte während des Bullenlaufs im Jahr 2017, der maßgeblich von Bitcoin angetrieben wurde, erhebliche Aufmerksamkeit.

Im Zentrum des Angebots von Verge steht das Versprechen einer schnellen, effizienten und vor allem privatsphärenschützenden Blockchain für Transaktionen. Im Gegensatz zu anderen Kryptowährungen, die Transaktionen öffentlich protokollieren, verwendet Verge verschiedene Technologien, um die Identität und Transaktionen seiner Nutzer zu schützen.

Dazu gehören das anonyme Tor-Netzwerk zum Surfen im Internet und das Invisible Internet Project (I2P), die die IP-Adressen der Nutzer verschleiern, um eine Verfolgung zu verhindern. Hinzu kommt ein eigener Social-Media-Dienst mit erhöhter Sicherheit beim Austausch von Nachrichten.

Ergänzt wird dies durch die Wraith Protocol-Technologie von Verge, die es den Nutzern ermöglicht, zwischen öffentlichen und privaten Ledger zu wechseln, und so den Grad der Privatsphäre zu wählen, den sie benötigen.

Dadurch differenziert sich Verge von vielen anderen Kryptowährungen und bietet einen attraktiven Ansatz für Nutzer, die erhöhte Anonymität und Sicherheit in ihren Transaktionen suchen.

Zudem nutzt es eine Multi-Algo-PoW-Blockchain, durch welche man den Token mit jedem Gerät schürfen kann.

Was hat den Kurs von Verge (XVG) in letzter Zeit bewegt?

Im Folgenden findet sich eine Auflistung mit den wichtigsten Faktoren, welche bei dem starken Kursanstieg von Verge eine große Rolle gespielt haben:

Listung von Verge (XVG) an bedeutenden Kryptobörsen

Zudem hat es Verge auch geschafft an der bedeutenden indischen Kryptobörse Giattos gelistet zu werden. Diese zeichnet sich vor allem durch ihr hohes Wachstum aus. Dadurch konnte die Zugänglichkeit und Liquidität von Verge erheblich verbessert werden. Zudem wird Investoren eine weitere Plattform für den Kauf und Verkauf von XVG-Token zur Verfügung gestellt.

Ebenso hat auch die größte zentrale Kryptobörse Binance ein weiteres Listing von Verge angekündigt. So plant der Handelsplatz künftig XVG Perpetual Futures für seine Kunden einzuführen. Dies könnte noch einmal zusätzlich die Nachfrage nach Verge steigern. Dies geschieht trotz der Schwierigkeiten von Binance in den USA und Europa.

Howeytest-Rallye

Ein weiteres Argument, welches für den Anstieg von Verge spricht, ist, dass der Coin vermutlich nicht als Wertpapier eingestuft wird. Denn er erfüllt nicht die Bedingungen des dafür in den USA verwendeten Howeytests. Schließlich wurde für Verge kein ICO durchgeführt und die Token können auch nicht gestakt werden. Aus ähnlichen Gründen konnten auch vergleichbare Token in der letzten Zeit steigen, wie Litecoin und Bitcoin Cash.

Binance Rücknahme von Delisting von Privacy Coins

We are pleased to inform you that $XVG will remain unaffected by @binance's trading restrictions on #privacy coins in certain EU countries.



Verge utilizes a public #blockchain with visible transactions, amounts, and wallet addresses. #vergefam #crypto #ISO20022 — VergeCurrency (XVG) (@vergecurrency) June 22, 2023

Die jüngste Wiederzulassung von Privacy Coins auf Binance in Europa könnte erhebliche Auswirkungen auf die Prognose von Verge (XVG) haben. Durch die erneute Verfügbarkeit dieser Kryptowährungen auf einer so bedeutenden Plattform könnten das Handelsvolumen und die Nachfrage nach Verge steigen, was potenziell zu einer Erhöhung des XVG-Kurses führen könnte. Allerdings wird Binance auch immer stärker in der EU unter Druck gebracht und könnte von seinem Plan wieder abrücken.

Verge Kurs Prognose 2023

Derzeit rangiert Verge auf Platz 163 der größten Kryptowährungen auf CoinMarketCap und erzielt eine Marktkapitalisierung in Höhe von 142 Mio. US-Dollar. Aufgrund ihrer langen Historie wurden schon alle Token in den Umlauf gebracht, sodass keine Inflation wie bei anderen Kryptowährungen befürchtet werden muss. Zudem wurden auch schon insgesamt 0,21 % der Token dauerhaft vernichtet.

Ebenso konnte Verge in der letzten Woche ein beachtliches 24-Stunden-Handelsvolumen von bis zu 509 Millionen US-Dollar erzielen. Umso beeindruckender ist diese Performance unter der Tatsache, dass der Token erst kurz zuvor nur ein Handelsvolumen im Bereich von 600.000 US-Dollar bis 1 Mio. US-Dollar hatte. Somit entspricht dies einem faszinierenden Anstieg von 84.733 %.

Ähnlich spektakulär entwickelte sich auch der Verge Kurs, welcher seit dem 17. Juni um über 597 % in die Höhe geschossen ist. Allerdings ist der XVG Coin nun auch schon laut dem RSI stark überkauft, sodass eine Korrektur wahrscheinlich erscheint. Für die Bullen liegen die nächsten Widerstände bei 0,0096, 0,0100, 0,0112 US-Dollar. Sollte es zu einer Korrektur kommen, dann sind wichtige Unterstützungen bei 0,0061, 0,0045 und 0,0031 US-Dollar.

Investieren mit statistischen Vorteilen durch hoch entwickelte KI

Die meisten Investoren verlieren nach den Angaben der Broker beim Trading Geld, und das hat verschiedene Ursachen. Gefühle wie Angst und Gier können vernünftige Entscheidungen blockieren und die zunehmende Dominanz von künstlichen Intelligenzen, die in Millisekunden riesige Datenmengen analysieren und Berechnungen durchführen können, die weit über menschliche Fähigkeiten hinausgehen, trägt zusätzlich dazu bei. Dies verursacht das sogenannte Marktrauschen, das die Effektivität herkömmlicher Anlagetechniken beeinträchtigt. Um Kleinanlegern eine faire Chance zu geben, stellt yPredict einen Marktplatz für KI-Analyse- und Handelsmodelle zur Verfügung. Aber es geht nicht nur um Investitionen, sondern auch um andere Aspekte wie Suchmaschinenoptimierung.

Förderung der Massenadaption durch den einfachsten Web3-Zugang

Um die Zukunft des Internets zu erreichen, könnte das spezielle Launchpad XYZ wichtige Vorteile bieten. Dieses kuratierte Web3-Portal hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Benutzern den einfachsten Zugang zum Web3 zu ermöglichen, indem es betrügerische Angebote mithilfe des Launchpad-Quotienten, der über 400 Datenpunkte und Benutzerbewertungen enthält, aussortiert. Ein weiteres Highlight ist die besonders hilfreiche Web3-Wallet, die keinerlei umfangreiche technischen Kenntnisse erfordert. Sie ist zudem nahtlos, schnell, einfach und sicher mit allen Diensten kompatibel. Dazu gehören unter anderem Metaverse-Erlebnisse, P2E-Spielehub, dezentrale Marktplätze für Coins und NFTs, fragmentierte Assets und vieles mehr. Dabei werden verschiedene B2B- und B2C-Einnahmen generiert.

Innovatives Web3-Spiel gewinnt das Herz von Investoren und ESG-Begeisterten

Obwohl die Blockchaintechnologie ursprünglich bei Umwelt- und Klimaaktivisten auf Widerstand stieß, zeigt das innovative Play-to-Earn-Krypto-Spiel mit KI-Elementen, dass es auch anders geht. Nach dem Motto „Bier trinken für den Regenwald“ kommt nun mit Chimpzee das Spielen für den Artenschutz und Klimaschutz. 10 % des gesamten Tokenangebots sowie der regelmäßigen Einnahmen werden für gemeinnützige Organisationen gespendet. Investoren profitieren insbesondere zu Beginn des Vorverkaufs überdurchschnittlich, indem sie bis zu 20 % Rendite beim Staking und einen Einzahlungsbonus von bis zu 300 % sowie Vorverkaufswertsteigerungen von 176,12 % erzielen können.

Über den Autor: Simon Feldhusen kam vor 17 Jahren das erste Mal mit der Börse in Berührung und beschäftigt sich seit mehr als 8 Jahren täglich intensiv mit den Themen Trading, Kryptoassets, Aktien, P2P, Unternehmensfinanzierung, Finanzen und Unternehmertum. Zudem ist er seit mehreren Jahren als Texter und Ghostwriter im Finanzbereich tätig. In dieser Zeit hat er sich ein diversifiziertes Wissen über unterschiedliche Fortbildungen über die Finanzmärkte und das Verfolgen der täglichen Nachrichten angeeignet. Seitdem vergeht kein Tag, an dem er sich nicht mit den Märkten auseinandergesetzt hat. Er publiziert unter anderem für Finanzen.net, ETF-Nachrichten.de, Coincierge.de und P2E-News.com.