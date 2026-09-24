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Verkaufsdruck

Bitcoin setzt Talfahrt fort - erster Stresstest nach Krypto-Rally?

Bitcoin setzt Talfahrt fort - erster Stresstest nach Krypto-Rally?

Der Kurs des Bitcoin ist am Donnerstag gesunken und hat an die Verluste vom Vortag angeknüpft. Das steckt dahinter.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
83,431.30 USD -933.17 USD -1.11 %
Charts | News

Die älteste und bekannteste Kryptowährung wurde auf der Handelsplattform Bitstamp bei 83.300 US-Dollar gehandelt und damit etwa ein Prozent tiefer als am Vortag. Bereits am Mittwoch ging es mit dem Kurs nach unten, sodass der Bitcoin die Gewinne vom Wochenstart wieder größtenteils abgegeben hat.

Nach der jüngsten Rally warte nun "der erste größere Stresstest", kommentierte Analyst Timo Emden von Captrader das Geschehen. Allerdings sei festzustellen, dass Gewinnmitnahmen im größeren Stil bisher ausgeblieben seien. Dies spreche "für einen noch nicht gestillten Risikoappetit".

Der Kurs des Bitcoin war am Montag auch dank Zuflüssen in Bitcoin-ETFs bis über 87.000 Dollar geklettert und damit auf den höchsten Stand seit Beginn des Jahres. In der vergangenen Woche hatte die US-Börsenaufsicht SEC eine befristete Ausnahmeregelung für den Handel mit Wertpapieren bekanntgegeben, die auf der Blockchain-Technologie basieren und bei denen echte Vermögenswerte abgebildet werden. Daraufhin hatten spekulative Anleger den Kurs des Bitcoin angetrieben.

Seit dem Rekordhoch von mehr als 126.000 Dollar im Oktober 2025 hat der Bitcoin aber mittlerweile mehr als 30 Prozent an Wert verloren. Mittel- und längerfristig gesehen ist der Bitcoin allerdings weiter eine der erfolgreichsten Anlageklassen.

/jkr/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Lightboxx / Shutterstock.com, Steve Heap / Shutterstock.com

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