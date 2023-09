Verluste am Kryptomarkt, aber diese Coins beflügeln die Börsendaten! 🚀

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die Kryptomärkte sind derzeit in einer ruhigen Phase, wo sich die meisten Kurse der führenden Kryptowährungen entweder seitlich bewegen oder mit Verlusten klarkommen müssen. Fundierte Entscheidungen sind für Anleger zu einem hochspannenden Schachspiel geworden.

Fortschrittliche Krypto Vorhersagen lassen sich in diesen Zeiten nur noch mit Künstlicher Intelligenz bewältigen. Die nutzt auch die Plattform yPredict, die als All-in-One Ökosystem schon während des Pre-Sales mehr als 3,73 Millionen US-Dollar von Investoren aus dem Privatsektor erhalten hat.

Pre-Sales von yPredict in heißer Phase

Der Vorverkauf von yPredict läuft noch wenige Tage, dann ist der native Utility-Token $YPRED für den Token Launch vorgesehen. Das Listing auf öffentlichen Handelsplattformen ist mit 0,12 $ von den Entwicklern angegeben. Noch kaufen Anleger $YPRED aber für nur 0,10 $. Die Plattform ist im Wesentlichen ein datengesteuertes System, dass Händler mit zuverlässigen Kryptosignalen ausstattet.

yPredict KI-Bots Trading

Software All-in-One Toolsammlung Mit Token spekulieren Für Entwickler, Trader, Analysten Blockchain-basiert Sentiment Analyse Echtzeit Trading Signale Technische Indikatoren mit KI Patent angemeldet: Bullish Flat Pattern Staking Rewards Mit Krypto bezahlen Umfassendes Trading Terminal Marktplatz für KI Prognosemodelle Auch für institutionelle Anleger 10-100x Potenzial Tool zur Content Erstellung Weiterbildung Für 0,10 $ im Pre-Sales kaufen

Investoren aus dem privaten Sektor können diese KI-Vorhersagemodelle mit dem nativen $YPRED-Token von yPredict kaufen. Der einzigartige Algorithmus von yPredict wurde von erfahrenen KI-Entwicklern und Data Scientists entwickelt und basiert auf den Grundzügen der von ChatGPT verwendeten KI.

Im Vergleich zu anderen KI-Trading-Bots kann yPredict mit einer Vielzahl von Funktionen überzeugen, bei denen die Wettbewerber nicht mithalten können. Während sich viele AI-Coins von hohen Preisen und besten Renditen verabschieden, könnte yPredict die neue Sensation im KI-gestützten Krypto-Trading werden.

Bitcoin on BSC Chain veröffentlicht

Buy-Stake-Earn: So einfach lässt sich ein Erfolgsrezept zusammenfassen, mit dem die Entwickler von BitcoinonBSC gerade die Kurse beflügeln. Während sich der Kurs des Bitcoin nicht weiter nach oben bewegen will, steht im Pre-Sales von BTCBSC ein großes Ereignis bevor. Nur 9 Stunden nach Veröffentlichung des neuen Coins waren 70.000 $ investiert.

Als BEP-20 Version des Bitcoin, basiert $BTCBSC auf der BNB Smart Chain und kostet nur 0,99 $. Damit huldigen die Entwickler den bisherigen Erfolgen der führenden Kryptowährung und geben allen Anlegern eine zweite Chance, wenn sie damals nicht zugreifen konnten, als der BTC genau diesen Wert hatte. Mit einem Coin unter 1 $ stehen überdurchschnittliche Renditen im Raum, die hier verwirklicht werden könnten.

Angereichert wird dieses Geschäftsmodell durch das Krypto-Staking, das auch von Wall Street Memes, einem Meme-Coin im Pre-Sales, erst jüngst erfolgreich integriert wurde. Krypto-Staking ist bei Anlegern immer beliebter, zumal die technologischen Einstiegshürden für Anfänger deutlich gesenkt wurden. Auch bei $BTCBSC ist der Prozess des Einkaufs des nativen Utility-Token mit nur wenigen Klicks möglich.

Web 3.0 sorgt für Kursgewinne am Kryptomarkt

Im Internet der Zukunft werden User die vollständige Kontrolle über ihre Daten haben. Die digitalen Identitäten geben den Anwendern die Macht selbst zu entscheiden, wer Zugriff auf welche persönlichen Daten hat. Berechtigungen können jederzeit entzogen werden und der Nutzer weiß zu jeder Zeit über den Umfang der Nutzung seiner Daten Bescheid. Wie viele andere Anwendungen auch, befinden sich die dahinter stehenden Technologien noch ganz am Anfang.

Doge NFT-Pass Shiba NFT-Pass Pepe NFT-Pass Vitalik NFT-Pass Elon NFT-Pass Preis 50 $ 200 $ 500 $ 5.000 $ 25.000 $ Für Interessierte Für neue Anleger Für gelegentliche Händler Für erfahrene Händler Für professionelle Händler $LPX-Tokenverteilung 1x Woche Marktübersicht Basis Telegram-Bot Trading-Bot in Telegram VIP Telegram-Bot LPQ-Trades pro Woche 1x 2x 5x 5x NFT Pass Ausgabe Exklusive Community Updates für Investoren VIP Ama mit Gründer Unbeschränkter Zugang Exklusive Insights

Aber wie Launchpad.XYZ zeigt, sind einige Bereiche bereits weit fortgeschritten und können von Anwendern genutzt werden. Um einen zentralen Zugang zu allen Funktionen und Bereichen im Web 3.0 zu erhalten, bietet sich die ganzheitliche Lösung einer Plattform auf Basis der Blockchain geradezu an. Im Web 3.0 fließt zusammen, was der Nutzer mit dem Internet verbindet und gewährt ihm Zugang zu allen wesentlichen Bereichen. Diese sind unter anderen:

Dezentralisierte Handelsplattformen

NFT-Marktplätze

P2E-Gaming Hubs

KI-Trading

Krypto-Signale und Analysen

Krypto ICOs und Pre-Sales

Trading-Bots für Telegram

Ranking neuer Coins mit Potenzial

Es gibt derzeit nicht viele Coins, die eine solche Vielfalt an Funktionen und Mehrwerte für Anleger bieten. Launchpad.XYZ wird daher von führenden Experten bereits als wegweisende Lösung angesehen, die mit ihrem einzigartigen Ansatz das Web 3.0 prägen könnte. Der native Utility-Token $LPX ist im Pre-Sales derzeit für nur 0,045 $ und einem Bonus in Höhe von 18 % verfügbar. Dieser Wert sinkt jedoch, umso später Anleger in den noch laufenden Vorverkauf einsteigen.

Fazit: Entweder man hält die bekannten Coins weiterhin im Depot und setzt auf Bitcoin HODLen. Das langfristige Halten von Kryptowährungen ist dafür bekannt, die höchsten Chancen auf Gewinne mitzubringen. Andere Anleger mögen sich gegen das Halten der Coins entscheiden und ihr Portfolio umschichten. Dabei könnten die hier vorgestellten neuen Token möglicherweise eine interessante Anlageoption sein. Alle nativen Coins sind im Pre-Sales zu besonders niedrigen Preisen verfügbar und eignen sich für eine Neuausrichtung der Handelsstrategie.

———————————————–Unter Umständen ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Webseite ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Webseite steht Ihnen kostenlos zur Verfügung. Wir erhalten möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Webseite anbieten. —————————————–

Über die Autorin: Stefanie Herrnberger ist als freiberufliche Referentin und Redakteurin tätig. Ihre langjährige berufliche Erfahrung in den Bereichen Blockchain, Kryptowährungen und NFTs bieten ihr den perfekten Background, um über aktuelle Nachrichten und Entwicklungen an dezentralen und zentralen Finanzmärkten zu berichten. Seit mehreren Jahren investiert Stefanie in Kryptowährungen. Sie versteht die Herausforderungen und Chancen für Kryptotrader. Veröffentlichungen: https://de.cryptonews.com/editors/stefanie-herrnberger https://blockchain-technologie.digital/ https://www.facebook.com/groups/cryptonewsde/