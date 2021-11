VIX: Das Angstbarometer zieht stark an - kurzf. Erholung im S&P?

Der VIX ist am Freitag um 54% gestiegen, der viertgrößte prozentuale Anstieg an einem Tag in der Geschichte des Angstbarometers seit 1990. Historisch gesehen konnten wir in der Woche nach einem signifikanten Anstieg, eine kurzfrsitige Erholung an den US-Aktienmärkten beobachten. Dafür muss allerdings zum Wochenauftakt auch das Momentum wieder anziehen.

