Dollar Euro Kurs: Darum erholt sich der Euro etwas von seinem jüngsten Kursrücksetzer

Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,0925 US-Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Am Donnerstag war der Kurs mit genau 1,09 Dollar auf einen einmonatigen Tiefstand gefallen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag etwas höher auf 1,0930 Dollar festgesetzt.

Vor dem Wochenende stehen zunächst britische Wirtschaftsdaten auf dem Programm. Das Statistikamt veröffentlicht am Morgen Zahlen zum Wirtschaftswachstum im ersten Quartal. Am Donnerstag hatte die Notenbank des Landes ihre Leitzinsen weiter angehoben und zugleich die Wachstumsprognosen deutlich angehoben.

In der Eurozone werden am Vormittag Inflationsdaten aus Frankreich und Spanien erwartet. In den USA veröffentlicht die Regierung am Nachmittag neue Preisdaten vom Außenhandel. Außerdem gibt die Uni Michigan die Resultate ihrer monatlichen Umfrage zur Verbraucherstimmung bekannt.

