Deshalb fällt der Euro unter 1,16 US-Dollar

Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,1595 Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend. Vergangene Woche war der Euro mit 1,1563 Dollar auf den tiefsten Stand seit Juli 2020 gefallen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,1636 Dollar festgesetzt.

Am Dienstag rücken die Einkaufsmanagerindizes in den Mittelpunkt. Die Unternehmensumfrage gibt Auskunft über die konjunkturelle Lage in vielen Ländern. In Europa stehen die Indikatoren der Marktforscher von Markit im Fokus, in den USA veröffentlicht das Institut ISM sein Stimmungsbarometer für den Dienstleistungssektor. Daneben stehen einige Auftritte prominenter Notenbanker auf dem Programm, darunter von EZB-Chefin Christine Lagarde.

