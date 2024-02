Vor ifo-Daten

Der Euro hat am Freitagmorgen stabil über der Marke von 1,08 US-Dollar notiert.

Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,0825 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag etwas höher auf 1,0844 Dollar festgesetzt.

Zum Wochenausklang steht in Deutschland das ifo-Geschäftsklima auf dem Programm. Es wird mit einer leichten Aufhellung der Stimmung gerechnet, allerdings auf niedrigem Niveau. Ansonsten wollen sich aus den Notenbanken einige Redner zu Wort melden. So auch EZB-Präsidentin Christine Lagarde , die einem Treffen der Eurogruppe beiwohnen und an der anschließenden Pressekonferenz teilnehmen wird.

/bgf/jha

FRANKFURT (dpa-AFX)