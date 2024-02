Bitcoin, Ether & Co: In diesen zehn Ländern zahlt man wenig oder gar keine Steuern auf Kryptowährungen

Webinar mit Robert Halver heute um 18 Uhr: Wird für 2024 an der Börse zu viel erwartet?

Heute im Fokus

MTU kürzt wegen Triebwerksrückruf Dividende. KRONES will nach Zielerreichung weiter wachsen. AXA mit Gewinnanstieg. Heidelberg Materials will Aktien für bis zu 1,2 Milliarden Euro zurückkaufen. Heidelberg Materials erfüllt Erwartung und strebt 2024 mehr Gewinn an. Knorr-Bremse steigert Gewinn und plant weiteres Margenwachstum.