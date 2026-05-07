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Vor US-Arbeitsmarktbericht

Darum zeigt sich der Euro wenig bewegt vor Daten

08.05.26 07:44 Uhr
Euro Dollar Kurs: Weshalb sich der Euro kaum von der Stelle bewegt | finanzen.net

Der Euro hat sich am Freitagmorgen wenig bewegt.

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Zuletzt lag die Gemeinschaftswährung Euro bei 1,1735 US-Dollar und damit etwa auf dem Niveau von Donnerstagabend. Die unklare Lage im Nahen Osten wirkt sich aktuell nicht sonderlich auf das Geschehen am Devisenmarkt aus. Die Marktteilnehmer blicken heute vor allem auf die Beschäftigungsentwicklung in den USA, die Daten kommen am frühen Nachmittag.

"Auch wenn die Krise am Persischen Golf noch die Marktentwicklungen dominiert, werden die Akteure heute den Blick auch auf die US-Arbeitsmarktzahlen richten", schreibt die Helaba in ihrem Morgenkommentar. Der US-Arbeitsmarktbericht spielt eine herausragende Rolle für die US-Notenbank Fed bei ihren Zinsentscheidungen. In Deutschland liegt der Fokus heute auf den Daten zur Industrieproduktion. "Die starke Auftragslage und der Anstieg des Umsatzindexes lassen nun ein Plus erwarten", erwartet die Landesbank Helaba.

/stk/mis

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Maryna Pleshkun / Shutterstock.com, OlgaNik / Shutterstock.com