Euro Dollar Kurs: Darum hält sich der Euro an der Marke von 1,07 US-Dollar

Vor US-Arbeitsmarktdaten

Der Euro hat am Donnerstag im frühen Handel weiter bei der Marke von 1,07 US-Dollar notiert.

Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,0705 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag etwas tiefer auf 1,0671 Dollar festgelegt.

Entscheidende Konjunkturdaten sind im Tagesverlauf rar gesät. Für Kursbewegung könnten allenfalls die wöchentlichen Zahlen vom US-Arbeitsmarkt sorgen, die am Nachmittag anstehen. Allerdings wollen sich im Laufe des Tages zahlreiche Redner aus den Zentralbanken zu Wort melden, darunter am Abend der Chef der US-Notenbank Federal Reserve, Jerome Powell.

/bgf/stk

FRANKFURT (dpa-AFX)