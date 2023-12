Euro Dollar Kurs: Deshalb legt der Euro zum US-Dollar leicht zu

Vor US-Inflationsdaten

Der Euro hat am Dienstagmorgen leicht zugelegt.

Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,0770 US-Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag etwas tiefer auf 1,0757 Dollar festgesetzt.

Im Tagesverlauf richten sich die Blicke an den Finanzmärkten in Richtung USA. Am Nachmittag werden neue Inflationsdaten erwartet, die für die Geldpolitik der US-Zentralbank Federal Reserve von hoher Bedeutung sind. Es wird mit einer weiteren, wenn auch nur leichten Abschwächung der einst hohen Teuerung gerechnet. Die Fed entscheidet am Mittwoch über ihren Kurs. Es wird mit stabilen Leitzinsen gerechnet.

FRANKFURT (dpa-AFX)