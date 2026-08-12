Darum fällt der Euro zum US-Dollar auf ein Tagestief

Vor US-Preisdaten

12.08.26 21:15 Uhr

Der Kurs des Euro hat am Mittwoch im New Yorker Handel mit 1,1520 US-Dollar ein Tagestief erreicht.

Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,1524 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,1545 (Dienstag: 1,1540) Dollar festgesetzt, womit der Dollar 0,8661 (0,8665) Euro gekostet hatte.

US- Verbraucherpreisdaten hatten dem Euro im europäischen Nachmittagsgeschäft noch Auftrieb bis auf 1,1563 Dollar verliehen. Die Inflation in den USA war im Juli wie erwartet etwas gesunken. Die Jahresrate ging von 3,5 Prozent im Vormonat auf 3,4 Prozent zurück. Der Rückgang fiel jedoch im Rahmen der Erwartungen aus. Die Ausschläge am Devisenmarkt hielten sich daher in Grenzen.

NEW YORK (dpa-AFX)