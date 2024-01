Euro Dollar Kurs: Warum sich der Euro kaum verändert zeigt - Lira auf Rekordtief

Vor US-Preisdaten

Der Euro hat sich am Donnerstag vor den wichtigen US-Inflationsdaten kaum bewegt.

Gegen Mittag wurde die Gemeinschaftswährung Euro zu 1,0974 US-Dollar gehandelt und damit nahezu auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,0946 (Dienstag: 1,0940) Dollar festgesetzt.

Der Devisenmarkt erwartet mit Spannung die Inflationsdaten aus den USA für Dezember, die am Nachmittag veröffentlicht werden. "Mittlerweile ist weltweit deutlich offensichtlicher, dass die Inflation langsam aber sicher zurückgeht", schrieb Devisenanalyst Michael Pfister von der Commerzbank. Daran dürften auch die nun anstehenden Zahlen wenig ändern. Allerdings werde ebenfalls weltweit gerade etwas deutlicher, dass die Teuerung auch noch nicht niedrig genug ist, um vereinbar mit den Inflationszielen der meisten Zentralbanken zu sein.

Die November-Daten zur Industrieproduktion in Spanien und Italien fielen am Morgen gemischt aus und sorgten nicht für größere Impulse am Devisenmarkt.

Die türkische Lira fiel unterdessen auf ein Rekordtief zum Dollar und zum Euro: Für einen Dollar mussten Anleger am Donnerstag 30,01 Lira zahlen und damit so viel wie noch nie. Für einen Euro lag der Preis bei 33,10 Lira. Die türkische Währung wird unter anderem durch eine hohe Inflation belastet und hat in den vergangenen Monaten stark an Wert verloren.

/lfi/jsl/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)