Euro Dollar Kurs: Darum gibt der Euro etwas nach

Vor US-Zinsentscheid

Der Euro hat am Mittwochmorgen schwächer tendiert.

Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,0820 US-Dollar und damit etwas weniger als in der Nacht zuvor. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag noch auf 1,0846 Dollar festgesetzt.

Werbung

EUR/CNY und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short) Handeln Sie Währungspaare wie EUR/CNY mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen. Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung. Jetzt informieren 5

Zur Wochenmitte steht an den Finanzmärkten die Zinssitzung der US-Zentralbank Fed im Mittelpunkt. Am Abend gibt der geldpolitische Ausschuss FOMC seine Beschlüsse bekannt. Es wird fest damit gerechnet, dass die Währungshüter an ihrer straffen Geldpolitik zunächst festhalten werden. Angesichts der deutlich gefallenen Inflation wird für dieses Jahr jedoch mit deutlichen Zinssenkungen gerechnet. Fachleute und Anleger warten gespannt auf konkretere Hinweise darauf.

Zuvor werden in Europa wichtige Konjunkturdaten erwartet. In Deutschland und Frankreich stehen Inflationszahlen auf dem Programm, die für die Geldpolitik der EZB von Bedeutung sind. In den USA werden am Nachmittag Zahlen vom Arbeitsmarkt erwartet, die ebenfalls Einfluss auf die US-Geldpolitik nehmen könnten.

/bgf/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)