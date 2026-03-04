DAX24.160 +1,6%Est505.873 +1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2800 +3,5%Nas22.517 -1,0%Bitcoin61.170 +4,0%Euro1,1642 +0,3%Öl82,47 +0,6%Gold5.202 +2,2%
Wachsender Risikoappetit

Erholung am Kryptomarkt: Bitcoin durchbricht 71.000-Dollar-Marke

04.03.26 12:51 Uhr
Kryptowährungen erholen sich teils deutlich: Bitcoin steigt über 71.000 US-Dollar

Der Bitcoin hat am Mittwoch deutlich zugelegt und kletterte zeitweise über den höchsten Stand seit Anfang Februar. Die Kryptowährung zeigt sich angesichts der Marktlage robust.

Auf der Handelsplattform Bitstamp legte die älteste und bekannteste Kryptowährung bis auf 71.896 Dollar zu. Dies ist der höchste Stand seit Anfang Februar und rund vier Prozent mehr als am Vortag.

"Trotz der anhaltenden geopolitischen Spannungen und einer insgesamt fragilen Nachrichtenlage zeigt sich der Bitcoin bemerkenswert robust", kommentierte Timo Emden, Analyst bei Emden Research. "Bereits in den vergangenen Wochen hatten Investoren globale Risiken zunehmend eingepreist." Der Anstieg spreche für einen wachsenden Risikoappetit.

Für Beruhigung an den Finanzmärkten sorgten auch Aussagen von US-Präsident Donald Trump. "Falls erforderlich, wird die US-Marine so bald wie möglich damit beginnen, Tanker durch die Straße von Hormus zu eskortieren", schrieb Trump am Vorabend auf seiner Plattform Truth Social. Um jeden Preis würden die USA den freien Fluss von Energie für den Rest der Welt sicherstellen. Zudem habe er die zuständige Behörde für Entwicklungsfinanzierung DFC angewiesen, Risikoversicherungen und Garantien für den gesamten Seehandel in der Region anzubieten.

Anfang Februar war der Bitcoin noch kurzzeitig unter 60.000 Dollar gefallen. Seitdem hat die Sorgen um die Lage im Iran und die Zollpolitik der USA für Verunsicherung gesorgt. Allerdings zeigte sich der Bitcoin an den vergangenen Tagen vergleichsweise stabil.

