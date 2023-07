Während der Hype um Pepe Coin (PEPE) nachlässt, erreicht dieser neue Memecoin eine eindrucksvolle Finanzierung von 6,2 Millionen Dollar

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die Renaissance der Memecoins: DigiToads sorgt für Aufsehen, mit über 6,2 Millionen Dollar im Vorverkauf.

In den letzten Jahren haben Memecoins einen beeindruckenden und rasanten Anstieg ihrer Beliebtheit und ihres Wachstums in der Krypto-Landschaft erlebt. Inspiriert von Internet-Memes, sind sie zu einem bedeutenden Bestandteil der Kryptowelt geworden, der sowohl Investoren als auch Enthusiasten anzieht. Während Pepe nach seiner Einführung einen enormen Hype erlebte, hat die Begeisterung um ihn inzwischen nachgelassen.

Nun wagt sich DigiToads ins Rampenlicht vor. Der neue Meme-Coin ist vor kurzem in der Krypto-Landschaft aufgetaucht und hat mit überwältigenden 6,2 Millionen Dollar im Presale für Aufsehen gesorgt.

DigiToads erstrahlt mit über 6,2 Millionen Dollar im Presale

Der Aufstieg von DigiToads ist auf mehrere Faktoren zurückzuführen, die ihn stark von vielen anderen Meme-Coins in der heutigen Krypto-Landschaft abheben. Ein entscheidender Faktor ist die Kombination aus spielerischem Reiz und praktischem Nutzen. Mit der Ablösung von Fröschen und Kröten als führendes Meme in der Krypto-Community hat DigiToads durch die Leichtigkeit eine lebendige Community angezogen und in den Vorverkäufen beeindruckende 6,2 Millionen Dollar eingenommen – eine eindrucksvolle Leistung.

Dank seines Meme-Status wird von DigiToads ebenfalls ein explosives Wachstum erwartet, das Analysten zufolge bis zum Ende des Jahres eine Steigerung um das 15-fache erreichen könnte. Damit zählt er zu den wenigen hochprofitablen Tokens auf dem heutigen Kryptomarkt.

Darüber hinaus wird DigiToads (TOADS) als „Play-to-Earn“ und „Stake-to-Earn“ Meme-Coin P2E und NFTs integrieren. Das Ökosystem wird ein Metaverse namens „The Swamp“ beherbergen und ein spannendes P2E-Spiel umfassen. Spieler haben nicht nur Spaß, sondern verdienen auch Belohnungen, während sie in der Swamp-Arena gegen andere antreten können.

Zusätzlich fungiert DigiToads als Stake-to-Earn-Plattform und beherbergt die TOADS NFT Collection mit 3.500 einzigartigen Non FungibleToken. Diese NFTs können im Austausch gegen Belohnungen aus dem Stake-Pool genutzt werden und dienen als zusätzliches Einkommen neben den sonstigen Renditen.

Der Vorverkauf von DigiToads läuft derzeit in Phase 10 und endet am 15. August. Der Token ist nun zum Preis von 0,05 $ erhältlich, und die Teilnahme am Vorverkauf ist denkbar unkompliziert, da die gängigsten Kryptowährungen als Zahlungsmittel akzeptiert werden.

Pepe (PEPE) verliert an Schwung: Der anfängliche Hype lässt nach

Pepe hat bei der Einführung in der Krypto-Szene umgehend für Aufsehen gesorgt und einen beispiellosen Hype ausgelöst. Als Meme inspirierte Kryptowährung sollte er von der Popularität führender Meme-Coins wie Dogecoin und Shiba Inu profitieren, was ihm teilweise auch gelang. Inspiriert vom Internet-Meme „Pepe the Frog“ gewann Pepe aufgrund seines spielerischen Reizes schnell an Zugkraft und stieg in kürzester Zeit auf.

Doch wie bei vielen Memecoins war der Aufstieg von Pepe ebenso auffallend wie sein Niedergang. Ohne eine reale Anwendung, die den Wert aufrechterhalten könnte, ließ der Hype um Pepe nach. Denn der Preis ist fest an die Popularität gebunden, da es keine fundamentale Funktion gibt. Dadurch ist Pepe weiter gefallen, während Investoren einen Blickk auf neue Meme-Coins mit realen Anwendungsfällen werfen.

Fazit

Der Memecoin-Sektor entwickelt sich ständig weiter. Während Pepe an Schwung verliert, erregt DigiToads mit überwältigenden Vorverkäufen die Aufmerksamkeit der Krypto-Landschaft. Die spielerische und nützliche Seite von DigiToads hat zum Erfolg beigetragen und ihn zu einem vielversprechenden Token nach der Einführung gemacht. Da der Vorverkauf noch läuft, haben Investoren weiterhin die Möglichkeit, günstig DigiToads Token vor dem Handelsstart zu erwerben.

