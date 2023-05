Während der Kryptomarkt fällt steigt dieser Coin bald um mindestens 17 % - Anstieg auf das 10-fache möglich

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Kryptomarkt steht erneut unter Druck und der Bitcoin, der erst vor kurzem die 27.000 Dollar Marke aufgegeben hat, hat inzwischen Probleme damit, 26.000 Dollar noch zu halten. Auch Ethereum hat die 1.800 Dollar Marke wieder aufgeben müssen. In den letzten 24 Stunden ist der Gesamtwert aller Kryptowährungen um mehr als 3 % auf 1,1 Billionen Dollar gefallen. Ein innovativer Coin bekommt davon nichts zu spüren und wird in den nächsten Wochen noch garantiert deutlich teurer.

Ecoterra ist der Name des innovativen Krypto-Projekts, das Unternehmen und Privatpersonen für Nachhaltigkeit mit Token belohnen will. Wer seinen Verpackungsmüll ordentlich zum Recycling an den dafür vorgesehenen Automaten zurückgibt, kann in Zukunft neben dem Pfand auch $ECOTERRA-Token als Belohnung erhalten.

Recycle to Earn – Konzept begeistert Communtiy

Das Recycle to Earn Konzept, mit dem Ecoterra daherkommt, begeistert nicht nur die Krypto-Community. Nach Play 2 Earn und Move 2 Earn ist die neue Idee auch schon vor dem Launch bei Unternehmen und Konsumenten sehr beliebt. Kein Wunder. Die Umweltverschmutzung schreitet immer weiter voran, die Meere ersticken im Plastikmüll. Hier liefert Ecoterra scheinbar genau die richtige Lösung zum richtigen Zeitpunkt.

Belohnung für Nachhaltigkeit

Während sich beim Klimaschutz die Geister scheiden und manche davon ausgehen, dass es nicht in der Macht der Menschen liegt, etwas dagegen zu tun, ist man sich bei der Umweltverschmutzung weitläufig einig. Ecoterra belohnt User nicht nur fürs Recycling, sondern bringt auch einen eigenen Marktplatz für recycelte Materialien, um Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Rohstoffe für die Produktion bewusster einzukaufen.

Auch wer auf erneuerbare Energien bei der Stromerzeugung setzt, wird belohnt. Wer zum Beispiel mit dem Scan seiner Stromrechnung belegen kann, dass der Strom durch eine Photovoltaikanlage erzeugt wird, erhält $ECOTERRA-Token als Belohnung. Die Token können entweder gegen andere Coins eingetauscht und ausgezahlt werden, oder direkt in der App zur Unterstützung von Umweltprojekten wie dem Pflanzen von Bäumen oder der Säuberung der Meere ausgegeben werden. Gutes zu tun war noch nie so einfach.

Die Extrameile dank öffentlichem Profil

Wenn niemand zusieht, verhalten wir uns anders als wenn wir unter Beobachtung stehen. Das weiß man schon längst und genau dieser Umstand könnte Ecoterra zum echten Gamechanger machen. In der App kann sich jeder ein Profil anlegen, das durch die Transparenz der Blockchain öffentlich einsehbar ist und alle Transaktionen offenlegt. Während Unternehmen bisher nur mit Nachhaltigkeit werben, die für Konsumenten schwer nachvollziehbar ist, könnte sich das durch Ecoterra schon bald ändern.

In Zukunft könnte ein Blick auf das Profil der jeweiligen Marken ausreichen um zu wissen, ob Umweltschutz auch gelebt oder nur gepredigt wird. Wenn das jeweilige Unternehmen Belohnungen erhält, weil es auf erneuerbare Energien setzt oder seine Token direkt für Umweltprojekte wieder ausgibt, wird das für Konsumenten sofort ersichtlich.

Da Verbraucher immer mehr für das Thema sensibilisiert werden und verstärkt darauf achten, bei wem sie überhaupt einkaufen, könnte Ecoterra so schon bald dazu beitragen, dass Unternehmen den einen oder anderen Schritt in Richtung Nachhaltigkeit machen, den sie sonst nicht machen würden, wenn es nicht öffentlich einsehbar wäre. Davon würden am Ende alle profitieren. Somit könnte Ecoterra Umweltschutz zum Wettstreit machen, bei dem Firmen sich gegenseitig übertreffen, um mehr Kunden zu gewinnen.

Chance auf hohe Gewinne

Der $ECOTERRA-Token könnte sich nicht nur kurzfristig als gutes Investment erweisen. Ein Buchgewinn von 17 % ist für alle, die in der jetzigen Phase des Presales einsteigen gsichert, da der Token aktuell noch für 0,0085 USDT erhältlich ist und in Laufe des Vorverkaufs noch regelmäßig teurer wird, bis der Listing-Preis von 0,01 USDT erreicht ist.

Darüber hinaus bietet Ecoterra langfristig gesehen noch deutlich höheres Gewinnpotenzial. Das Thema Umweltschutz wird uns noch lange begleiten und mit dem Launch der App dürfte es nicht lange dauern, bis diese sich verbreitet und die Bekanntheit und der Wert von $ECOTERRA ansteigt. Ein Anstieg auf das 10-fache vom aktuellen Vorverkaufspreis ist nicht auszuschließen. In der Vergangenheit hat sich schon häufig gezeigt, dass Coins, die mit einem innovativen Konzept kommen, nach dem Launch innerhalb kürzester Zeit um ein Vielfaches ansteigen können.

Über den Autor: Manuel Lippitz ist Unternehmer und Investor seit mehreren Jahren. Nach einigen erfolgreichen Firmengründungen gewann das Investieren in unterschiedlichste Assets für ihn immer mehr an Bedeutung. Auf seinem Immobilienblog schreibt er über das Leben als Vermieter und mit der Inbetriebnahme der ersten eigenen Miningstationen im Jahr 2020 konzentrierte er sich immer mehr auf Kryptowährungen & NFTs, sowie die Möglichkeiten, die damit einhergehen.

