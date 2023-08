Während Pepe Coin ein neues Verlaufstief ansteuert, explodiert SHIBIE auf 100.000 $

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Pepe Coin schrieb als Hommage an „Pepe the frog“ im Jahr 2023 Geschichte und explodierte in die Top 100 des digitalen Währungsmarkts. Dort verharrt der Pepe Coin weiterhin auf Platz 84. Dennoch droht der wohl bekannteste Meme-Coins aus 2023 zeitnah aus diesem Ranking zu verschwinden. Denn die jüngste Kursentwicklung macht wenig Hoffnung auf eine Trendwende. Die hohe Marktkapitalisierung von zwischenzeitlich weit über 1,5 Milliarden $ konnte PEPE einfach nicht halten. Mit einem neuen Verlaufstief wurde nun ein Verkaufssignal generiert. Der Abwärtstrend ist intakt und die Versuche einer Bodenbildung vorerst gescheitert.

Währenddessen möchte mit Shibie Coin ein neuer Meme-Coin bestenfalls an die Erfolge von Pepe anknüpfen und setzt dabei auf ein spannendes Konzept – eine Mischung aus dem beliebtesten Hund der Meme-Welt „Shiba Inu“ und dem gehypten Barbie-Film. Damit sammelte der Presale nun 100.000 $ ein und steigert sukzessive seine Bekanntheit.

Mehr über SHIBIE erfahren

Pepe Coin Kurs heute: PEPE verliert 5 %, bearisches Chartbild

Während der breite Markt mit rund -0,5 % in den letzten 24 Stunden nur etwas leichter notiert, sieht die Lage beim Pepe Coin gänzlich anders aus. Der Kurs bricht abermals um rund 6 % ein. Das Volumen stieg nach aggregierten Daten von CoinMarketCap in diesem Zeitraum um rund 40 %, liegt mit 71 Millionen $ aber deutlich unter den diesbezüglichen Höchstständen.

In den letzten sieben Tagen verlor der Pepe Coin erneut rund 15 % seines Werts, im vergangenen Monat waren es fast ein Drittel Verluste. Damit beträgt die Marktkapitalisierung noch rund 475 Millionen $ und liegt fast 75 % unter dem Rekordhoch, das exakt vor drei Monaten erreicht wurde.

Auch technisch wirkt der Pepe Coin angeschlagen. Im bei der kurzen Historie eher aussagekräftigen 4-Stunden-Chart durchbrach der Pepe Coin jetzt einen wichtigen Support und markierte ein neues Verlaufstief. Damit dürfte eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung indiziert sein, obgleich eine Gegenbewegung durchaus ein Retest des Widerstands bringen könnte. Das Histogramm des MACD tickte zuletzt bearisch tiefer, auch die gleitenden Durchschnitte sind hier bearisch überkreuzt.

Pepe Crash kommt wenig überraschend

Dennoch kommt der Pepe Crash rückblickend wenig überraschend, obgleich eine derartige Beurteilung zu einfach wirkt. Denn das Timing ist schwierig. Geht die Rallye noch weiter oder findet schon eine Kapitalflucht statt? Dies ist stets die entscheidende Frage. Dennoch sind derartige Bewegungen wie bei Pepe Gang und gäbe.

Crashs bei Meme-Coins nach einer gewissen Zeit sind in der Kryptowelt nichts Ungewöhnliches. Die Meme-Coins werden oft durch virale Hypes und schnelle Kurssteigerungen angetrieben. Nachdem Trader weit überdurchschnittliche Gewinne erzielt haben, ist es üblich, die Gewinne zu realisieren und Kapital neu zu allokieren. Dies kann zu einem verstärkten Verkaufsdruck führen, der den Kurs weiter sinken lässt. Trader suchen dann nach neuen vielversprechenden Projekten, um von potenziellen Kursgewinnen zu profitieren, und ziehen zum nächsten vielversprechenden, potenziellen Multibagger weiter. Die Volatilität und schnelle Marktzyklen in der Kryptowelt machen diese Bewegungen zu einem gängigen Verhaltensmuster, insbesondere in der bunten Welt der Meme-Coins.

Pepe Coin Alternative: SHIBIE baut Momentum auf und steigt auf 100.000 $

Wer auf der Suche nach Alternativen für Pepe ist, bewegt sich zweifelsfrei in einem Marktsegment, das mit größeren Renditechancen und korrelierend steigenden Risiken einhergeht. Während Pepe the Frog das Vorbild für den Pepe Coin war, setzt der neue, kurzweilige Presale von Shibie Coin (SHIBIE) auf Shiba Inu & Barbie.

In der Welt der Meme-Coins ist es gängig, auf aktuelle Trends zu setzen. Die Kombination aus dem Trendthema Barbie und dem omnipräsenten Symbol Shiba Inu könnte virales Potenzial bieten. Historisch gesehen haben sich zeitgenössische Entwicklungen auch im Marktsegment der Meme-Coins als äußerst erfolgreich erwiesen.

Hoffnung auf eine zunehmende Dynamik und FOMO macht hier auch das Sentiment in den sozialen Netzwerken. Denn bekannte Krypto-Youtuber wie „Crypto Gains“, mit immerhin über 100.000 Abonnenten, beschäftigen sich zuletzt mit SHIBIE, sodass die Bekanntheit nach dem gestern veröffentlichen Video explosiv zunehmen dürfte.

Der Shibie Coin wird 60 % seines Token-Vorrats zu einem Preis von 0,000167 $ in seinem Presale verkaufen. Zusätzlich sind 20 % des Gesamtangebots für die Liquidität auf DEX-Plattformen reserviert, um einen reibungslosen Handelsstart sicherzustellen. Der Presale dürfte mit 999.999 $ und einer angestrebten Market Cap von unter 1,7 Millionen $ grundsätzlich attraktiv gestaltet sein. Vervielfachungen des initialen Investments sind möglich, vergleichbare Meme-Coins werden oft deutlich höher bewertet. Zuletzt schaffte es BALD in wenigen Tagen auf 80 Millionen $ Market Cap. Dennoch sind Risiken in diesem Marktsegment, egal ob bei PEPE oder SHIBIE, stets präsent. Deshalb muss eine eigenständige Analyse dem Investmentcase vorangehen.

Hier zum SHIBIE Presale