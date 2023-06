Während PEPE immer weiter fällt ist dieser Meme-Coin nicht mehr zu stoppen

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Wer im Krypto-Space unterwegs ist, ist in den letzten Wochen und Monaten wohl nicht an Pepe vorbeigekommen. Der Meme-Coin hat für viel Aufsehen gesorgt, nachdem er innerhalb kürzester Zeit auf eine Marktkapitalisierung von weit mehr als 1,5 Milliarden Dollar gestiegen ist. Die Geschichten von Kleinanlegern, die ihr Kapital innerhalb kürzester Zeit vervielfachen konnten, haben sich durch PEPE wieder gehäuft. Inzwischen fällt der Kurs aber schon lange wieder und der nächste Meme-Coin steht bereits in den Startlöchern, der es zu einem ähnlich starken Anstieg bringen könnte.

Seit dem Hype um Shiba Inu (SHIB) und Dogecoin (DOGE) im Jahr 2021 ist die Goldgräberstimmung bei den Meme-Coins genauso verflogen, wie bei den Top-Coins im Kryptowinter. Mit dem Jahreswechsel haben viele Coins ein starkes Comeback hingelegt und spätestens seit dem rasanten Aufstieg von PEPE ist auch bei den Token, die ohne echten Mehrwert nur zum Spaß auf den Markt kommen, die Nachfrage wieder erhöht.

Allerdings gibt es kaum einen Meme-Coin, der der sich auf so hohem Niveau lange halten kann. Dogecoin und Shiba Inu haben zwar noch Jahre nach ihren Allzeithochs einen Platz in den Top 20 der größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung, allerdings notieren auch diese beiden fast 92 % unter ihren Höchstständen. Ob diese jemals nochmal erreicht werden können, ist fraglich. Wer zu spät eingestiegen ist, hofft vielleicht noch, einen Teil der Verluste aussitzen zu können. Ein Ähnliches Bild zeigt sich aktuell auch bei PEPE. Die wichtigste Regel bei den hochspekulativen Meme-Coins lautet eben, Gewinne rechtzeitig mitzunehmen.

Während PEPE inzwischen auch schon knapp 80 % unter seinem Allzeithoch liegt, suchen Anleger schon aufgeregt nach der nächsten Möglichkeit, ihr Kapital mit dem nächsten Coin zu vervielfachen. Wer die Nadel im Heuhaufen findet, kann durchaus Gewinne im Bereich von x100 – x1.000 mitnehmen. Allerdings kommen Tag für Tag unzählige neue Meme-Coins auf den Markt und die Meisten verschwinden auch innerhalb eines Tages wieder, ohne auch nur einen Gesamtwert von einer Million Dollar zu erreichen. Mit Wall Street Memes $WSM kommt nun ein Kandidat, der tatsächlich der nächste eine Milliarde Dollar-Coin werden könnte.

Wall Street Memes ($WSM) kommt mit riesiger Community

Natürlich kann man nie voraussagen, welcher Meme-Coin als nächstes durch die Decke gehen wird und eine Garantie gibt es beim Investieren nicht, allerdings ist eines sicher: Meme-Coins leben von einer starken Community. Die Token bringen keinen realen Nutzen und nur die Frage, ob ein Hype um einen Coin kreiert werden kann oder nicht, entscheidet darüber, ob gekauft wird und der Preis steigt. Wall Street Memes ($WSM) ist derzeit noch im Presale erhältlich und hat hier bereits mehr als 8,5 Millionen Dollar in wenigen Wochen von Anlegern gesammelt.

Damit hat $WSM schon vor dem Handelsstart eine deutlich höhere Marktkapitalisierung als die meisten Meme-Coins je erreichen. Noch wichtiger ist allerdings die Tatsache, dass die Social Media-Accounts rund um $WSM gemeinsam schon mehr als eine Million Follower vorweisen können. Zum Vergleich: PEPE hat nach seinem rasanten Aufstieg 300.000 Follower auf Twitter. Wall Street Memes toppt das schon vor dem Start.

Erfahrenes Team hinter $WSM

Inzwischen kann jeder nach einer kurzen Recherche seinen eigenen Meme-Coin auf den Markt bringen. Wenn man nichts über Community-Aufbau weiß, oder wie man einen Hype kreiert, wird dieses Vorhaben aber schnell wieder aufgegeben. Das erkennt man auch daran, dass viele der Token auf Dextools nach wenigen Stunden schon wieder Geschichte sind. Das Team hinter Wall Street Memes hat jedoch bereits Erfahrung im Aufbau einer starken Gemeinschaft, weiß wie man einen Hype kreiert und hat auch mit der 10.000 Stück umfassenden Wall Street Bulls NFT-Kollektion für viel Aufsehen im Krypto-Space gesorgt.

Die NFT-Kollektion war 2021 nur wenige Minuten nach dem Start ausverkauft und hat Millionen eingebracht. Ein Erfolg, der für sich spricht. Wall Street Memes ($WSM) hat diese Zahlen allerdings bereits im Vorverkauf getoppt. In weniger als einem Monat wurden 8,5 Millionen Dollar im Presale umgesetzt. Die Hard Cap liegt bei rund 30 Millionen Dollar. Nach dem Vorverkauf wird der Coin an den großen Kryptobörsen für den freien Handel gelistet. Zu diesem Zeitpunkt liegt der Gesamtwert von $WSM bereits deutlich höher, als die meisten Kryptowährungen je kommen.

Bedenkt man, dass mit dem Listing an den Kryptobörsen der Handel erst losgeht und weitere Millionen Menschen von dem Projekt erfahren, die die Exchanges täglich besuchen, wird schnell klar, dass Wall Street Memes der erste Meme-Coin ist, der tatsächlich das Potenzial hat, an den Erfolg von PEPE anzuknüpfen und Investoren Renditen von mehreren tausend Prozent zu bringen.

Über den Autor: Manuel Lippitz ist Unternehmer und Investor seit mehreren Jahren. Nach einigen erfolgreichen Firmengründungen gewann das Investieren in unterschiedlichste Assets für ihn immer mehr an Bedeutung. Auf seinem Immobilienblog schreibt er über das Leben als Vermieter und mit der Inbetriebnahme der ersten eigenen Miningstationen im Jahr 2020 konzentrierte er sich immer mehr auf Kryptowährungen & NFTs, sowie die Möglichkeiten, die damit einhergehen.

