Während Polkadot und TRON stagnieren, zieht diese neue Kryptowährung alle Aufmerksamkeit auf sich

Polkadot (DOT) erlebte ein aktives Ökosystem im November. Allerdings ging DOT in der dritten Woche im November in den Bärenmarkt, während Tron (TRX) aufgrund eines erfolgreichen Cyberangriffs auf Poloniex ebenfalls bearishe Kursentwicklungen verzeichnete. Investoren haben beschlossen, diese Top-Altcoins Ende November zu boykottieren und stattdessen BorroeFinance ($ROE)-Token zu kaufen. Werfen wir einen genaueren Blick auf diese Entwicklung.

DOT verzeichnet Rückgang trotz hoher Entwickleraktivität

Aktuelle Daten von Santiment zeigten, dass die durchschnittliche Anzahl der Kernentwickler von Polkadot von 136 auf 140 am 8. November gestiegen ist.

Ebenso verzeichnete Santiment einen Anstieg der täglich aktiven Adressen von Polkadot am 9. November. Trotz dieser positiven Ökosystemmetriken hat DOT im November 9,24 % verloren. Am 12. November wurde DOT für 5,73 $ gehandelt; bis zum 19. November fiel DOT schnell auf 5,24 $.

Analysten zufolge zeigen die KPIs von Polkadot, dass das Ökosystem aktiv ist, und DOT könnte eine der besten Krypto-Investitionen im vierten Quartal 2023 sein, wenn dieser Trend anhält. Experten prognostizieren, dass DOT Anfang 2024 nach der aktuellen bärischen Entwicklung auf dem Kryptomarkt für 7,50 $ gehandelt werden wird.

BorroeFinance entwickelt sich zum neuen Liebling der Kryptobranche

Alle zwei bis drei Jahre taucht eine vielversprechende Kryptoplattform auf und stört einen bestimmten Bereich der Web3-Industrie. Heute ist dieses neue DeFi-Projekt BorroeFinance ($ROE).

BorroeFinance ist eine KI-gesteuerte Fundraising-Plattform, die es Web3-Unternehmen ermöglicht, sofort Bargeld zu beschaffen, indem sie zukünftige digitale Einnahmen zu ermäßigten Preisen an unterstützende Gemeinschaften verkaufen.

$ROE wird in der zweiten Phase seines Vorverkaufs für 0,015 $ verkauft. Am Ende aller Vorverkaufsphasen soll $ROE den Mainstream-Kryptomarkt erreichen und für 0,04 $ verkauft werden. Analysten sagen voraus, dass diese Kursbewegung den frühen Investoren eine Rendite von 167 % bringen wird.

Darüber hinaus wird $ROE voraussichtlich im Juni 2024 aufgrund einer erwarteten schnellen Adoption durch den Kryptomarkt für 0,15 $ gehandelt werden.

TRX tendiert nach erfolgreichem Poloniex-Hack bearish

Am 10. November wurde Poloniex, eine dezentrale Börse, die von Tron unterstützt wird, Opfer eines Cyberangriffs, bei dem über 120 Millionen $ gestohlen wurden.

Nach diesem Vorfall setzte Tron-Gründer Justin Sun ein Kopfgeld von 10 Millionen $ auf die Hacker aus. Laut dem Tron-Gründer sind die US-amerikanischen, russischen und chinesischen Behörden bereits inmitten der Ermittlungen.

Erwartungsgemäß erlitt TRX nach dieser Nachricht dennoch einen Rückschlag.

Zwei Tage nach dem Vorfall am 10. November wurde TRX für 0,1085 $ gehandelt. Eine Woche später verlor TRX 5,03 % und wurde für 0,1035 $ verkauft.

Mehr über BorroeFinance:

