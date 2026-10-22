Wäre ein Investment in USD Coin von vor 5 Jahren gewinnbringend?

Langzeit-Anlage

22.10.26 19:43 Uhr

Bei einer frühen Investition in USD Coin hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte USDC am 31.05.2026 bei 0,9995 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 1,000 USD und wurde am 14.11.2025 erreicht.

Vor 5 Jahren notierte USD Coin bei 1,000 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 100,00 USDC. Die Anlage hätte nun einen Wert von 99,99 USD, da sich der Wert von USD Coin am 21.10.2026 auf 0,9999 USD belief. Damit wäre die Investition 0,01 Prozent weniger wert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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