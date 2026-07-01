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Krypto-Invest im Blick

Wäre eine Anlage in Tether von vor 1 Jahr lukrativ gewesen?

22.07.26 19:43 Uhr
Wäre eine Anlage in Tether von vor 1 Jahr lukrativ gewesen? | finanzen.net

Das wäre der Verlust bei einer frühen Tether-Investition gewesen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
USDT/USD (Tether-US-Dollar)
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Charts|News

Gestern vor 1 Jahr war ein Tether 1,000 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in USDT zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 99,97 Tether. Da sich der Wert eines Coins am 21.07.2026 auf 0,9993 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 99,90 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 0,10 Prozent verkleinert.

Am 04.02.2026 erreichte USDT sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,9977 USD. Am 10.10.2025 stieg Tether auf ein 52-Wochen-Hoch bei 1,002 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: DIAMOND VISUALS / Shutterstock.com