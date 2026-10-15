Wäre eine Kapitalanlage in USD Coin von vor 1 Jahr rentabel gewesen?
So viel Verlust hätte ein frühes Investment in USD Coin Anlegern gebracht.
Werte in diesem Artikel
Gestern vor 1 Jahr war ein USD Coin 0,9997 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in USDC investiert hätte, befänden sich nun 10.002,53 USD Coin in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 10.001,72 USD, da sich der Wert von USD Coin am 14.10.2026 auf 0,9999 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 0,02 Prozent gleich.
Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 31.05.2026 erreicht und liegt bei 0,9995 USD. Bei 1,000 USD erreichte die Kryptowährung am 14.11.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion finanzen.net
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