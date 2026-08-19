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Investment unter der Lupe

Wäre eine Tether-Anlage von vor 3 Jahren lukrativ gewesen?

Wäre eine Tether-Anlage von vor 3 Jahren lukrativ gewesen?

Bei einem frühen Tether-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
USDT/USD (Tether-US-Dollar)
1.00 USD 0.00 USD 0.03 %
Charts | News

Tether wurde gestern vor 3 Jahren bei 0,9998 USD gehandelt. Hätte ein Anleger 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt in USDTinvestiert, wäre er nun im Besitz von 1.000,24 Tether. Die gehaltenen Tether wären gestern 999,49 USD wert gewesen, da sich der USDT-USD-Kurs auf 0,9993 USD belief. Damit wäre das Investment um 0,05 Prozent gesunken.

Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 04.02.2026 bei 0,9977 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 1,002 USD und wurde am 10.10.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: DIAMOND VISUALS / Shutterstock.com

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