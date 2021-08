Wallstreet: Reversal trotz schlechten Konjunkturdaten aus China

Schwache Konjunkturdaten aus China belasten zum Wochenauftakt den DAX. Die Wallstreet konnte allerdings am Abend noch den Monatsmitte-Effekt retten und schloss am Ende im grünen Bereich. Alle drei großen US-Indizies konnten auch in diesem Monat den Monatsmitte-Effekt bestätigen. Wie geht es nun weiter? Erfahre mehr in meinem Börsenbrief.

