DAX 25.576 -1,7%ESt50 6.312 -1,6%MSCI World 4.966 -0,6%Top 10 Crypto 10,17 -0,1%Nas 26.253 -0,6%Bitcoin 67.300 -0,2%Euro 1,1629 +0,0%Öl 101,7 +3,9%Gold 4.397 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Warten auf EZB

Deshalb notiert der Euro zum US-Dollar wenig verändert

Deshalb notiert der Euro zum US-Dollar wenig verändert

Der Kurs des Euro hat am Mittwoch zeitweise Gewinne nicht verteidigt.

Werte in diesem Artikel
Devisen
EUR/CNY (Euro-Renminbi Yuan)
7.80 CNY 0.00 CNY 0.02 %
Charts | News
EUR/GBP (Euro-Pfund Sterling)
0.86 GBP 0.00 GBP -0.04 %
Charts | News
EUR/HKD (Euro-Hongkong-Dollar)
9.12 HKD 0.01 HKD 0.06 %
Charts | News
EUR/JPY (Euro-Yen)
178.66 JPY -0.25 JPY -0.14 %
Charts | News
EUR/USD (Euro-US-Dollar)
1.16 USD 0.00 USD 0.04 %
Charts | News

Für die europäische Gemeinschaftswährung Euro wurde zuletzt im New Yorker Handel mit 1,1629 US-Dollar ein Kurs nahe dem Niveau der vergangenen Tage bezahlt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zwischenheitlich mit 1,1652 (Dienstag: 1,1614) Dollar nahe dem Tageshoch festgesetzt. Der Dollar hatte zu dieser Zeit 0,8582 Euro gekostet.

In Europa und in den Vereinigten Staaten standen im Tagesverlauf keine wichtigen Konjunkturdaten im Kalender. Spannender dürfte es im weiteren Wochenverlauf werden, beginnend am Donnerstag mit der EZB-Zinsentscheidung. Angesichts des Inflationsdrucks wird am Markt überwiegend mit einer Zinserhöhung um 0,25 Prozentpunkte gerechnet.

"Bei der EZB-Sitzung wird es darauf ankommen, ob der Rat nach der erwarteten Zinsanhebung morgen weitere Zinserhöhungen signalisiert oder nicht, da der Markt noch die Chance einer weiteren Zinsanhebung bis Jahresende und sogar darüber hinaus sieht", schreiben die Experten der Commerzbank. Man erwarte hingegen ein Ende des Zinssenkungszyklus. "Muss der Markt seine Erwartungen nach unten anpassen, dürfte der Euro nachgeben."

Am Freitag folgen Inflationsdaten aus den USA, die wichtige Impulse für die Zinsentscheidung der US-Notenbank in der kommenden Woche liefern dürften. Am Markt wird eine Zinserhöhung nicht ausgeschlossen. Insbesondere der Iran-Krieg sorgt für weiter hohe Ölpreise und schürt Inflationssorgen. Ein Fass Rohöl der Nordseesorte Brent zur Auslieferung im November kostete erstmals seit Juli wieder mehr als 100 US-Dollar.

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: whitelook / Shutterstock.com, artem_ka / Shutterstock.com

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.