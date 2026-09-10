Warum sich der Euro zum Dollar kaum bewegt

Warten auf EZB-Entscheid

10.09.26 09:29 Uhr

Wenige Stunden vor der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) hat sich der Kurs des Euro am Donnerstag im Vergleich zum US-Dollar kaum bewegt.

Die europäische Gemeinschaftswährung Euro wurde zuletzt bei 1,1637 US-Dollar gehandelt und damit nur geringfügig höher als am Vorabend. Die EZB hatte den Referenzkurs am Mittwoch mit 1,1652 Dollar nahe dem Tageshoch festgesetzt.

Dass die EZB den Leitzins an diesem Donnerstag anhebt, gilt nach Ansicht der Experten der Landesbank Helaba als nahezu sicher. Sie gehen von einer Anhebung um 0,25 Prozentpunkte aus, womit sich der Einlagensatz auf 2,50 Prozent erhöhen würde. Neben der soliden Konjunktur spreche vor allem die deutlich oberhalb des EZB-Ziels liegende Inflation für eine restriktivere Geldpolitik.

Die Experten der Commerzbank blicken schon weiter in die Zukunft. Bei der EZB-Sitzung werde es darauf ankommen, ob der Rat zudem weitere Zinserhöhungen signalisiere oder nicht, schrieben die Experten in ihrem Kommentar vom Mittwoch. Denn der Markt sehe noch die Chance einer weiteren Zinsanhebung bis Jahresende und sogar darüber hinaus. Sie selbst erwarteten hingegen ein Ende des Zinssenkungszyklus. "Muss der Markt seine Erwartungen nach unten anpassen, dürfte der Euro nachgeben."

Am Freitag folgen Inflationsdaten aus den USA, die wichtige Impulse für die Zinsentscheidung der US-Notenbank in der kommenden Woche liefern dürften. Am Markt wird eine Zinserhöhung nicht ausgeschlossen. Besonders der Iran-Krieg sorgt für weiter hohe Ölpreise und schürt die Angst vor einer höheren Inflation.

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FRANKFURT (dpa-AFX)