Warten auf EZB-Zinssignale

Der Euro bleibt vor wichtigen geldpolitischen Signalen der EZB tendenziell unter Druck.

Mit einem Minus von 0,06 Prozent auf 1,0887 US-Dollar notierte die Gemeinschaftswährung Euro auch am Mittwochmorgen auf dem tiefsten Niveau seit Anfang August.

Wer­bung

EUR/USD und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short) Handeln Sie Währungspaare wie EUR/USD mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen. Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung. Jetzt informieren 5

Vor der morgigen EZB-Ratssitzung stünden zunächst keine wegweisenden Datenveröffentlichungen mehr an und die Notenbankvertreter befänden sich in

der "Blackout Period" - werden sich also öffentlich nicht mehr äußern, schrieben die Analysten der Landesbank Helaba in ihrem Morgenkommentar. Daher gebe "es wohl keinen Grund für Zweifel an der nahezu vollständig eskomptierten Zinssenkung um 25 Basispunkte." Gleichwohl sei der künftige Zinspfad nicht festgelegt; die EZB werde datenabhängig von Meeting zu Meeting entscheiden./mis/stk

NEW YORK (dpa-AFX)