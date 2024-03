Warten auf Powell-Aussagen

Der Kurs des Euro hat sich am Mittwoch wenig bewegt.

Die Gemeinschaftswährung Euro wurde am Morgen bei 1,0857 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,0849 Dollar festgesetzt.

Werbung

EUR/CNY und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short) Handeln Sie Währungspaare wie EUR/CNY mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen. Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung. Jetzt informieren 5

Am Devisenmarkt warten die Anleger auf Aussagen des US-Notenbankpräsidenten Jerome Powell, der am Nachmittag bei einer Anhörung vor dem US-Kongress auftritt. Nach Einschätzung des Devisenexperten Michael Pfister von der Commerzbank dürfte Powell erneut deutlich machen, dass die Fed bei Zinssenkungen keine Eile hat. Vielmehr sollten die US-Notenbanker auf Nummer sicher gehen, dass die Inflation auf das angestrebte Ziel von zwei Prozent sinken wird.

Zuletzt waren US-Konjunkturdaten allerdings teilweise schwach ausgefallen, was die Spekulation auf sinkende Zinsen verstärkte. So hatte am Dienstag der stark beachtete Einkaufsmanagerindex ISM für den amerikanischen Dienstleistungssektor enttäuscht. Die schwachen US-Konjunkturdaten hatten dem Euro am Vortag deutlichen Auftrieb verliehen und stützten auch zur Wochenmitte den Kurs der Gemeinschaftswährung.

/jkr/stk

FRANKFURT (dpa-AFX)