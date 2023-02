Warum dieser Coin 2023 die höchsten Gewinne bringen könnte - x30 Kurspotenzial

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Bisher waren noch die meisten Coins in diesem Jahr gewinnbringend. Wer zum Jahreswechsel eingestiegen ist, kann sich freuen. Wer schon länger dabei ist, hat zumindest einen Teil seiner Verluste aus dem Jahr davor abgebaut. Die Stimmung ist weiterhin stark bullisch am Kryptomarkt und das Ende des Bullruns dürfte bei den meisten Coins noch nicht erreicht sein. Doch während Investoren bei den meisten Coins noch den Allzeithochs der letzten Jahre hinterherrennen müssen, kommen auch immer wieder spannende, neue Projekte auf, die ihre Höchststände erst bilden und bis dahin noch günstig im Vorverkauf erhältlich sind. Wichtig ist es dabei, zu prüfen, ob das jeweilige Projekt und der damit einhergehende Coin Zukunft hat. Der FGHT-Token erfüllt alle Voraussetzungen, die es braucht, um nach dem Launch durch die Decke zu gehen.

Innovatives Konzept

Fight Out siedelt sich irgendwo zwischen Move 2 Earn, Metaverse und Play 2 Earn an. Man könnte eigentlich sagen, dass das Projekt das Beste aus all diesen Bereichen vereint. Während bisherige Move 2 Earn Apps eher aufs Schritte Sammeln ausgelegt waren und abgesehen von den Token, die man zur Belohnung erhalten hat, nicht viel zu bieten hatten, liefert Fight Out deutlich mehr. Hier wandelt man mit einem NFT durch das Metaverse, der die eigene Person als Avatar darstellen soll. Dieser ist auch an den Besitzer gebunden und kann nicht gehandelt werden. Der Grund dafür ist, dass der NFT durch die Fortschritte der realen Person in echten Worktouts entwickelt werden kann.

So schafft Fight Out einen spielerischen Anreiz, durch echte Anstrengungen und harte Arbeit im Spiel einen Vorteil zu haben. Dass dieses Konzept Millionen Gamer zu mehr Bewegung begeistern kann, hat schon der Hype um Pokemon Go damals gezeigt. Ein entwickelter Avatar bringt den Vorteil mit sich, dass man in den täglichen Challenges bessere Chancen hat, gut abzuschneiden und so mehr REPS verdienen kann, die man entweder für In-App-Käufe benutzen oder später gegen FGHT-Token eintauschen kann.

App liefert starken Mehrwert

Um nicht dem selben Schicksal wie Stepn, Sweatcoin und Co. zu unterliegen, hat man bei Fight Out vorgesorgt. Die bisherigen Move 2 Earn Apps haben schnell mit stark fallenden Nutzerzahlen zu kämpfen, wenn die Kurse der jeweiligen Coins sinken. Das ist auch naheliegend, da diese abgesehen vom Coin-Earning keinen Mehrwert liefern. Fight Out bietet neben Video-Kampfsportkursen in der App auch die Möglichkeit, gegen andere User anzutreten und liefert Trainingspläne, die individuell an die Ziele der Nutzer angepasst sind. So ist gewährleistet, dass User auch einen Grund haben, die App zu starten, wenn der Kurs schwankt. Durch den spielerischen Ansatz, den Avatar aufzuleveln, wird dieser Effekt noch verstärkt.

Prominente Unterstützung aus dem Profisport

Wichtig für den Erfolg eines Projekts und dem damit einhergehenden steigenden Kurs des jeweiligen Coins ist auch das Vertrauen der Community. Gerade im Krypto-Space sind viele Scams unterwegs und Investoren wissen oft nicht, welches Projekt Zukunft hat und wer nach dem ICO von der Bildfläche verschwindet. Um dieses Vertrauen zu stärken hat sich das Team von Fight Out prominente Profisportler als Markenbotschafter geholt. Zuletzt hat sich Savannah Marshall – Boxweltmeisterin der letzten Jahre – zu dem Projekt bekannt. Zuvor schon wurden Berühmtheiten aus der MMA- und der Fitnesswelt für eine Zusammenarbeit begeistert.

Stark steigende Bekanntheit bis zum Launch

Der Fight Out Twitter-Account hat schon jetzt mehr als 100.000 Follower. Auch der Presale des FGHT-Tokens, mit dem das Vorhaben finanziert werden soll, hat schon weit mehr als 4,6 Millionen Dollar eingebracht. Das macht deutlich, dass Fight Out nicht nur bei Sportfans schon einen starken Namen hat, sondern der $FGHT sich auch bei Investoren großer Beliebtheit erfreut. Im April haben bereits 7 Kryptobörsen bestätigt, dass sie den Coin zum Handel listen werden. Damit wird die Bekanntheit von Fight Out nochmal deutlich ansteigen, da diese Exchanges mehrere Millionen Nutzer haben und der FGHT dort unter den neuen Coins für jeden ersichtlich sein wird. Auch das Vertrauen wird so nochmal gestärkt, da jede Kryptobörse ihre eigenen Bedingungen mitbringt, die für ein Listing erfüllt werden müssen.

Der Vorverkaufspreis für den FGHT-Token steigt alle 12 Stunden an. Für Investoren bedeutet das, dass sie bereits bis zum Listing einen hohen nominalen Gewinn verbuchen können, wenn sie früh genug einsteigen. Aktuell beläuft sich der Preis für einen FGHT auf 0,02442 USDT. Anfang April soll der Coin für 0,0333 USDT an den Exchanges gehandelt werden. Hier kann der Coin dann durch Angebot und Nachfrage sein volles Potenzial entfalten und derzeit deutet alles darauf hin, dass es dann zu einer Kursexplosion kommen könnte.

Über den Autor: Manuel Lippitz ist Unternehmer und Investor seit mehreren Jahren. Nach einigen erfolgreichen Firmengründungen gewann das Investieren in unterschiedlichste Assets für ihn immer mehr an Bedeutung. Auf seinem Immobilienblog schreibt er über das Leben als Vermieter und mit der Inbetriebnahme der ersten eigenen Miningstationen im Jahr 2020 konzentrierte er sich immer mehr auf Kryptowährungen & NFTs, sowie die Möglichkeiten, die damit einhergehen.

