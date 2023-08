Warum dieser Utility-Token das Web 3.0 revolutioniert und wie Sie den neuen 🪙 Coin mit Potenzial kaufen können!

Die n√§chste Generation des Internets ist das Web 3.0 und das entdecken immer mehr Investoren f√ľr sich. Obwohl es sich noch in der Entstehungsphase befindet, handelt es sich um eine Investition mit weitreichenden Auswirkungen auf Investitionsentscheidungen. In einer Studie von ARK Investment Management hei√üt es dazu:

The rise of Web3, blockchain & NFTs has disrupted many industries, including video gaming. To help us unpack the role of Web3 in the video game industry, @johnwastaken, CEO of @playmythical, joins @GrousARK & @andrewkimARK on an episode of FYI. Listen! https://t.co/X2m7XNvH3C