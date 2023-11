Warum ein Blick auf Dogecoin-Herausforderer Rebel Satoshi intelligent sein könnte

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Meme-Coins bringen Verspieltheit in die oft ernste und einschüchternde Welt der Top-Kryptowährungen. Es mag um Spaß und Spiele gehen, aber der Meme-Coin-Markt hat derzeit laut CoinMarketCap einen Wert von 17,8 Milliarden US-Dollar.

Dies ist nur ein kleiner Teil des gesamten Kryptobereichs mit viel ungenutztem Potenzial. Rebel Satoshi ($RBLZ) ist ein aufregender neuer Akteur, der eine der besten Kryptowährungen in der Meme-Coin-Welt werden möchte. Werfen wir einen genaueren Blick auf das Projekt.

Mehr über Rebel Satoshi

Rebel Satoshi ist ein frischer, rebellisch aufgebauter Meme-Coin, der sich um Widerstand, Gemeinschaftsbildung und dezentrale Finanzen dreht. Während die meisten neuen Projekte das Branding von Dogecoin und Shiba Inu nachahmen, hat Rebel Satoshi etwas Einzigartiges. Gleichzeitig bleibt die Meme-Kultur integriert, damit die Benutzer entspannen, lachen und Spaß haben können.

Das Projekt wird von zwei legendären Figuren inspiriert, einer aus längst vergangenen Zeiten und einer aus dem modernen 21. Jahrhundert. Guy Fawkes ist die erste Inspiration, da er Teil einer Verschwörung von 1605 war, bei dem er und seine Mitverschwörer das Parlamentsgebäude sprengen wollten. Der zweite, bekanntere Name ist Satoshi Nakamoto, der für die Einführung digitaler Währungen durch das Bitcoin-Whitepaper verantwortlich ist.

Rebel Satoshi wird diese Geister verkörpern, um sich gegen unterdrückerische Eliten und zentralisierte Finanzsysteme zu stellen. Das Projekt lädt somit andere ‘Rebellen’ ein, die dieselben Gefühle teilen, um gegen den Status quo anzutreten und dezentrale Freiheit zu erreichen.

Warum in Rebel Satoshi investieren?

Das Ziel von Rebel Satoshi ist es, eine Marktkapitalisierung von 100 Millionen US-Dollar zu erreichen. Wie bei anderen Top-Krypto-Projekten ist es notwendig, konstant hohes Handelsvolumen und hohe Liquidität zu haben, um dieses Ziel zu erreichen. Rebel Satoshi ermöglicht es den Benutzern, seinen Utility-Token, $RBLZ, zu staken. Staking hat sich als Prinzip zur Verbesserung der Sicherheit einer Blockchain erwiesen und bietet gleichzeitig passives Einkommen.

In Bezug auf $RBLZ hat dieser Token ein festes Angebot von 250 Millionen, was im starken Kontrast zu anderen Meme-Token steht. Ein solches Design ehrt Nakamotos Bitcoin, der ebenfalls eine begrenzte Versorgung hat, um Inflation zu verhindern. Diese Tokenomics haben sich im Laufe der Zeit als Wertkatalysatoren erwiesen, was die Marktkapitalisierung weiter steigert. Schließlich wird Rebel Satoshi zwei NFT-Kollektionen von durch Rebellen inspirierten Sammlerstücken und digitaler Kunst veröffentlichen.

Rebel Satoshi im Presale

Der Vorverkauf von Rebel Satoshi für $RBLZ begann am 05. November 2023. Die laufende Early Bird-Runde (oder erste Stufe) ist fast zu 50 % abgeschlossen, wobei der Token für 0,010 $ verkauft wird. Es werden noch vier weitere Runden stattfinden, bei denen der Preis schrittweise steigt.

Rebel Satoshi wird Guy Fawkes weiter ehren, indem alle nicht verkauften $RBLZ nach dem Vorverkauf ‘verbrannt’ werden, was eine deflationäre, wertsteigernde Tokenomics unterstützt. Mitglieder können Folgendes nach dem Vorverkauf erwarten:

Eine Rendite von 150 % auf ihre Bestände, da $RBLZ für 0,025 $ öffentlich gehandelt werden soll.

Für die neuesten Updates und weitere Informationen besuchen Interessierte die Rebel Satoshi Vorverkaufs-Website oder kontaktieren Rebel Red über Telegram.

