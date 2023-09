Warum Kryptowährungen und Web3 die Regierungen stören

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die Ursprünge des Webs gehen auf die ARPA (Advanced Research Project Agency) des US-Verteidigungsministeriums zurück. Aber auch einige Personen der pazifistischen und gegen den Vietnamkrieg gerichtete Hippies wie Stewart Brand waren daran beteiligt, welche hingegen eine dezentralisierte Struktur, einen freien Informationsaustausch und ein Gegenkulturethos mit ihren antiautoritären Idealen etablieren wollten. Laut Whistleblowern entwickelt sich das Internet hingegen immer mehr zu einem perfektionierten Überwachungsapparat und eine zensierte Version, welche die wahre Demokratie gefährden. Das Web3 kann hier Abhilfe schaffen, jedoch gibt es Gründe, weshalb Regierungen kein dezentrales und liberales Internet wünschen. Verpassen Sie sie nicht!

Kontrollverlust– Das drohende Albtraumszenario für Staaten

Die Revolution, die das Web3 verspricht, geht Hand in Hand mit der steigenden Popularität von Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum und vielen anderen. In einer dezentralen Welt sind diese digitalen Assets nicht nur eine praktische Währung, sondern auch ein elementarer Bestandteil, der eine effiziente und transparente Funktion des Systems ermöglicht. Hier beginnt jedoch das Dilemma für Regierungen.

Traditionell haben Staaten die vollständige Kontrolle über ihre Währungen. Dies ermöglicht ihnen, die Geldpolitik zu steuern, Inflation und Deflation zu regulieren und sogar wirtschaftliche Sanktionen gegen andere Länder durchzusetzen sowie sich potenziell selbst zu bereichern. Somit würde das Monopol der mächtigen Zentralbanken herausgefordert werden.

Kryptowährungen setzen dieses Machtgleichgewicht aufs Spiel. In einem dezentralen Netzwerk gibt es keine Zentralbank, welche die Geldmenge kontrolliert oder Zinssätze festlegt. Das übernehmen komplexe Algorithmen und Smart Contracts, welche oft eine Art eigenes Währungssystem nutzen.

Somit können Zentralbanker nicht für wirtschaftliche Stabilität sorgen, wobei sie mit einer exzessiven Geldpolitik und der damit verbundenen Hinauszögerung tendenziell noch größere Finanzkrisen und Vermögensungleichheit verursachen, was das Web3 verhindern könnte. Ein Kryptowinter könnte hingegen bei deutlicher Zunahme der Marktkapitalisierung wie auch ein Aktiencrash die Wirtschaft destabilisieren.

Ebenso stellen fehlerhafte Smart Contracts stellen ein potenzielles Risiko dar. Denn sie können unveränderbar oder leicht von Hackern angreifbar sein. Somit könnte es kontraintuitiv sein, dass Regierungen ein ganzes System auf diese umstellen.

Unmöglichkeit der Zensur – Die Grauzone zwischen Freiheit und Kontrolle

In der modernen Welt wurde das Internet oft als Plattform für freie Meinungsäußerung und Informationsaustausch gefeiert. Doch dieses Ideal ist in einer steigenden Anzahl von Ländern der Welt mehr Illusion als Realität.

Regierungen nutzen verschiedenste Methoden, um den Informationsfluss zu kontrollieren, sei es durch Zensur von Webseiten, sozialen Medien oder sogar durch vollständige eigene Versionen des Internets. Web3 hat das Potenzial, dieses Machtungleichgewicht zu kippen.

Dezentrale Netzwerke im Web3 ermöglichen, Informationen sicher und unaufhaltsam zu verbreiten. Diese Netzwerke sind in der Regel resistent gegen Zensur, da keine zentrale Instanz vorhanden ist, die den Informationsfluss kontrollieren könnte.

Für Whistleblower, Aktivisten und jeden, der gegen unterdrückende Systeme kämpft, könnte dies ein Game-Changer sein. Allerdings stellt diese Fähigkeit zur Zensurresistenz ebenso für rechtschaffene Regierungen ein erhebliches Problem dar. Stellen Sie sich vor, wie schwierig es wäre, illegale Aktivitäten zu verfolgen oder Fehlinformationen einzudämmen, wenn jeder anonym und unkontrollierbar handeln könnte. Dies könnte nicht nur die nationale Sicherheit bedrohen, sondern auch die öffentliche Ordnung.

Auch bei Dingen wie der Verbreitung von Schadsoftware, der Organisation von Cyberangriffen oder der illegalen Beschaffung und Verbreitung von Informationen sind dezentrale Netzwerke ein potenzielles Schlachtfeld. Solche Szenarien könnten erhebliche nationale Sicherheitsrisiken darstellen und als Grundlage für staatliche Regulierungen oder gar Verbote dienen.

Beispielsweise könnten Cyberkriminelle, Terroristen oder sogar feindliche Staaten die Anonymität von Web3-Netzwerken nutzen, um illegale Aktivitäten zu orchestrieren. In solch einem Ökosystem ist es für Strafverfolgungsbehörden eine immense Herausforderung, die Täter zu identifizieren und rechtlich zu belangen.

Steuerliche Bedenken – Das Finanzministeriums Albtraum

Das Web3-Ökosystem und insbesondere Kryptowährungen bieten vielfältige Möglichkeiten für Transaktionen, die von der herkömmlichen finanziellen Infrastruktur unabhängig sind. Während dies für den Einzelnen attraktiv ist, stellt es für Regierungen eine Herausforderung dar, vorwiegend im Bereich der Besteuerung. Die dezentrale Natur der Transaktionen erschwert die Nachverfolgung und Überwachung, was ein potenzielles Paradies für Steuervermeidung und Geldwäsche darstellt.

In traditionellen Finanzsystemen können Banken und andere Finanzinstitutionen zur Mithilfe bei der Steuererhebung verpflichtet werden. Im Web3-Universum wird hingegen noch daran gearbeitet, dass bestimmte Dienste als Vermittler arbeiten. Dabei sind Transaktionen oft pseudonym und ohne klar erkennbare Zuordnung zu einer physischen Person oder Institution. Dies kann es in einigen Fällen für die Steuerbehörden fast unmöglich machen, die entsprechenden Steuern effizient einzutreiben. Jedoch gibt es auch schon fortschrittliche Software, welche die Daten mit IP-Adressen und anderen Daten abgleicht, um diese zurückzuverfolgen.

Verschiedene Länder haben bereits Schritte unternommen, um Krypto-Transaktionen genauer zu untersuchen. Einige verlangen, dass Kryptobörsen detaillierte Transaktionsverläufe zur Verfügung stellen. Doch selbst solche Maßnahmen können nur einen Teil des Problems adressieren, da viele Transaktionen über dezentrale Plattformen erfolgen, die sich jeglicher Kontrolle entziehen.

Web3 und Governance – Das Dilemma der Staatsführung im digitalen Zeitalter

Während Web3 eine dezentralisierte Architektur und erhöhte Benutzerkontrolle verspricht, stellt sich die Frage, wie begeistert staatliche Organisationen, NGOs, Oligopole und Plutokraten mit dieser neuen Struktur sind. Web3 hingegen bewegt sich in einem Bereich, der eine grundlegend demokratischere Governance ermöglicht. Aber wie viel Platz wäre in einer solchen Welt noch für egoistische Interessen wie Korruption?

In traditionellen Systemen ist die Staatsführung ein komplexes Zusammenspiel von Rechtsrahmen, Institutionen, idealerweise demokratischer Kontrolle und weiteren verdeckten Einflüssen, welche bewusst werden, wenn man einmal daran denkt, wie viele für die Bevölkerung essenzielle Fakten in vielen Ländern verheimlicht werden.

Idealerweise könnten dezentralisierte autonome Organisationen (DAOs) neue Formen der kollektiven Entscheidungsfindung ermöglichen, die staatliche Institutionen ergänzen oder sogar eine Form der direkten Demokratie ermöglichen, welche von den meisten Politikern massiv bekämpft wird.

Rechtliche Grauzonen – Der juristische Sumpf der Dezentralisierung

Die rechtlichen Aspekte der Dezentralisierung stellen einen weiteren Bereich dar, in dem Regierungen auf enorme Herausforderungen stoßen. In einem dezentralisierten System ist es wie auch teilweise in Demokratien oft unklar, wer die Verantwortung für bestimmte Aktionen trägt. Dies kann von Vorteil sein, wenn es um die Freiheit des Einzelnen geht, aber es erschwert auch die Durchsetzung bestehender Gesetze und Regulierungen.

Wenn zum Beispiel Smart Contracts auf einer dezentralen Plattform ausgeführt werden, wer ist dann verantwortlich, wenn etwas schiefgeht? In der traditionellen Welt wäre dies klar definiert durch Verträge, Gerichtsbarkeiten und bestehende Gesetze. Im Web3 müsste das Rechtssystem mit einer Vielzahl von neuartigen und komplexen Fragestellungen umgehen, die sich aus der Dezentralisierung ergeben. In den USA sollen nun aber die Entwickler, Betreiber und Tokeninhaber für DeFi-Dienste verantwortlich gemacht werden können.

Ein weiteres Dilemma ist die Frage der Gerichtsbarkeit. Da dezentrale Netzwerke in der Regel keine physische Präsenz haben und über Landesgrenzen hinweg operieren, stellt sich die Frage, unter welchem rechtlichen Rahmen sie fallen. Dies könnte die Durchsetzung von Gesetzen und Regulierungen extrem erschweren.

Aber auch der Datenschutz kann eine Rolle spielen. In den meisten Ländern gibt es Regelungen für die persönlichen Daten. So müssen diese auf Wunsch des Urhebers von dem Inhaber vernichtet werden. Blockchains sind tendenziell eher für ihre Unveränderbarkeit bekannt. Somit muss für Lösungen gesorgt werden, bei denen die Anwender ihre Daten löschen können.

Über den Autor: Simon Feldhusen kam vor 17 Jahren das erste Mal mit der Börse in Berührung und beschäftigt sich seit mehr als 8 Jahren täglich intensiv mit den Themen Trading, Kryptoassets, Aktien, P2P, Unternehmensfinanzierung, Finanzen und Unternehmertum. Zudem ist er seit mehreren Jahren als Texter und Ghostwriter im Finanzbereich tätig. In dieser Zeit hat er sich ein diversifiziertes Wissen über unterschiedliche Fortbildungen über die Finanzmärkte und das Verfolgen der täglichen Nachrichten angeeignet. Seitdem vergeht kein Tag, an dem er sich nicht mit den Märkten auseinandergesetzt hat. Er publiziert unter anderem für Finanzen.net, ETF-Nachrichten.de, Coincierge.de und P2E-News.com.