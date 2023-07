Warum-Memecoins-den-Kryptomarkt-dominieren-und-KI-und-DeFi-in-den-Schatten-stellen

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Willkommen in einer Welt, in der Memes zu Geld werden. Wir nähern uns einer Zeit, in der Memecoins, mit ihren humorvollen und viralen Ursprüngen, die Herrschaft über die ernsteren Sektoren der Kryptotechnologie, KI und DeFi, übernehmen. Doch warum und wie passiert das? Tauchen Sie mit uns ein in die erstaunliche Dynamik, welche die Kryptowelt auf den Kopf stellt, und erkunden Sie die unglaublichen Möglichkeiten, die sich dadurch eröffnen.

Was sind Memecoins?

Memecoins sind Kryptowährungen, die aus Internet-Memes, humorvollen Bildern oder Phrasen, die viral im Internet geteilt werden, entstanden sind. Während die Kryptowährungswelt oft als ernst und komplex wahrgenommen wird, bringen Memecoins einen gewissen Spaß und Leichtigkeit in den Kryptomarkt. Sie sind in der Regel leichter zugänglich und benötigen keine tiefe technische Kenntnis, um sie zu verstehen oder zu verwenden.

Die Geschichte der Memecoins ist tief in der Kryptowährungshistorie verwurzelt, wobei Bitcoin, die erste und bekannteste Kryptowährung, den Weg ebnete. Mit der Zeit haben sich Memecoins als ein eigener Kryptosektor etabliert und erfreuen sich großer Popularität.

Sie alle teilen gemeinsame Eigenschaften wie ein humorvolles oder ironisches Image, eine aktive und engagierte Gemeinschaft und eine Tendenz zu schnellen und unvorhersehbaren Preisänderungen.

Memecoin-Marktanalyse

#CMCResearch: #Crypto Market Analysis H1 2023



The #Memes sector added over 260 new coins YTD, marking it the most active sector in terms of new listings.#AI & Big Data is No.2 and added 61 coins, whereas #DeFi is ranked No.3, with 47 new listings YTD. pic.twitter.com/tOH8jGFc36 — CoinMarketCap (@CoinMarketCap) July 21, 2023

Die Explosion der Memecoins im Jahr 2023 war schlichtweg atemberaubend. Denn diese sind in diesem Jahr zu einem Hauptakteur im Kryptowährungsmarkt aufgestiegen, und ihre kollektive Marktkapitalisierung hat alle Erwartungen übertroffen. Verglichen mit anderen Sektoren wie KI, Big Data oder DeFi, die traditionell als technologisch innovativer gelten, haben Memecoins eine beeindruckende Performance gezeigt.

Während zu Beginn des Jahres gerade einmal 36 Meme-Token existierten, sind es jetzt 260. Eine beeindruckende Analyse von CoinMarketCap, einer führenden Krypto-Websites, hat dies offenbart. Der Memecoin-Sektor übertraf alle anderen Branchen, auch die der Künstlichen Intelligenz und Big Data, die mit 61 neuen Token immerhin den zweiten Platz belegten.

Die spektakuläre Expansion des Memecoin-Sektors lässt die Anzahl an neuen Angebote in anderen Sektoren fast blass erscheinen. Der Sektor der dezentralisierten Finanzen, bekannt als DeFi, konnte im Vergleich nur 47 neue Token verzeichnen. Dies ist weniger als ein Fünftel der Anzahl neuer Meme-Coins.

Die Beliebtheit der Memecoins liegt möglicherweise an der relativen Komplexität der anderen Sektoren, die es für Durchschnittsbenutzer schwierig macht, die zugrundeliegenden Technologien zu verstehen und ihren Nutzen zu erkennen. Memecoins, mit ihrer Einfachheit und ihrer Kultur des Spaßes, haben es geschafft, diese Hürden zu überwinden und eine breitere Nutzerbasis anzusprechen.

Warum sind Memecoins so gefragt?

Diese Dynamik ist hauptsächlich auf die einzigartige Fähigkeit der Memecoins zurückzuführen, Massen von Krypto-Neulingen anzuziehen und zu unterhalten. Die Leichtigkeit des Einstiegs, kombiniert mit der Aufregung und dem Spaß, der mit diesen Coins verbunden ist, hat es ihnen ermöglicht, eine breitere demografische Gruppe anzusprechen und ihre Popularität zu steigern.

Menschen investieren in Memecoins aus verschiedenen Gründen, darunter:

Spekulation und Gewinnpotenzial: Memecoins sind bekannt für ihre hohe Volatilität, was für Anleger attraktiv sein kann, die auf der Suche nach hohen Renditen sind. Beispiele von Memecoins, die extremen Wertzuwachs erlebt haben, sind Dogecoin und Shiba Inu.

Memecoins sind bekannt für ihre hohe Volatilität, was für Anleger attraktiv sein kann, die auf der Suche nach hohen Renditen sind. Beispiele von Memecoins, die extremen Wertzuwachs erlebt haben, sind Dogecoin und Shiba Inu. Gemeinschaft und Kultur: Memecoins sind oft stark mit einer bestimmten Internetkultur oder -gemeinschaft verbunden. Investoren können sich durch den Kauf von Memecoins als Teil dieser Gemeinschaften fühlen.

Memecoins sind oft stark mit einer bestimmten Internetkultur oder -gemeinschaft verbunden. Investoren können sich durch den Kauf von Memecoins als Teil dieser Gemeinschaften fühlen. Protest gegen das traditionelle Finanzsystem: Einige Anleger sehen Memecoins als Mittel, um gegen die etablierten Fiatwährungen zu protestieren und die Macht der Kryptowährungen zu demonstrieren.

Einige Anleger sehen Memecoins als Mittel, um gegen die etablierten Fiatwährungen zu protestieren und die Macht der Kryptowährungen zu demonstrieren. Einfachheit und Zugänglichkeit: Dank der Blockchaintechnologie und der Vielzahl an Krypto-Handelsplattformen ist es einfacher als je zuvor, in Memecoins zu investieren.

Dank der Blockchaintechnologie und der Vielzahl an Krypto-Handelsplattformen ist es einfacher als je zuvor, in Memecoins zu investieren. Lust am Risiko und Glücksspielcharakter: Für einige Investoren bietet das Kaufen und Verkaufen von Memecoins einen Nervenkitzel, ähnlich wie beim Glücksspiel. Sie genießen die Aufregung und Unsicherheit, die mit diesen hochvolatilen Assets verbunden sind.

Pepe

Der populärste Memecoin des Jahres 2023 war Pepe, welcher mit einem Preis in Höhe von 0,000000060 $ an den Kryptobörsen eingeführt wurde. Nach nur einem Monat konnte er auf 0,000004354 $ um 7.157 % ansteigen. Dabei erzielte der Memecoin mit dem Frosch eine beeindruckende Marktkapitalisierung in Höhe von 1,72 Mrd. $. Zwar hat der Coin seitdem eine Korrektur um 65 % auf 0,000001521 $ erfahren. Dennoch notiert er immer noch 2.435 % über seinem Einstiegspreis. Dennoch bietet das Projekt keinen wirklichen Nutzen außer die Memes mit dem Frosch und eine Community.

Burn Kenny Coin

Nach dem Pump-Erfolg des South Park Memecoins Mr. Hankey Coin, wurde nun der nächste Token von erfahrenen Memecoin-Experten ins Leben gerufen, welcher auf demselben beliebten Thema der international populären Zeichentrick-Serie aufbaut. Er thematisiert dieses Mal Kenny, welcher in praktisch jeder Folge ums Leben kommt, wobei das „Burn“ in dem Namen für die hohen Burnings steht. Denn Anleger profitieren von 30 % Burnings, welche den Wert der verbliebenen $KENNY steigern könnten. Zudem profitieren sie von Liquiditätssperre, niedriger Marktkapitalisierung, professionellen Marketing, FOMO wegen Ausverkauf nach weniger als 48 Stunden und mehr. Analysten erwarten extremes Pumpen bei der ersten Börsenlistung.

Wall Street Memes

Ein weiterer aufsehenerregender Memecoin in diesem Jahr ist Wall Street Memes. Er hat seine Wurzeln in der aktivistischen Kleinanleger-Community WallStreetBets, welche die Wall Street und große Shortseller herausforderte sowie in die Insolvenz trieb. Daraus ist die berühmte NFT-Kollektion Wall Street Bulls entstanden, welche nach 32 Minuten für 2,5 Mio. $ ausverkauft wurde. Nun wurde der Community-Token für die 1 Mio. Personen große Gemeinschaft herausgebracht. Der Robin Hood unter den Memecoins, welcher sich für die als „Dumb Money“ verachteten Kleinanleger einsetzt, konnte in wenigen Wochen bereits mehr als 17,2 Mio. $ über den Presale einwerben.

Evil Pepe

Der Evil Pepe Coin verführt Degens zur dunklen Seite der Memecoins, welcher sich alle gegenüber ausgeliefert fühlen, wenn sie trotz besseren Allgemeinwissens und vorhandenen Erfahrungen in der Hoffnung auf lebensverändernde Renditen wieder einmal wie ein „Ape“ in einen Shitcoin investieren. Denn sie fühlen sich magisch angezogen von der dunklen Energie, die in jedem schlummert. Entwickelt wurde er von einem Team von Memecoin-Experten, welches mit ihrem neusten Projekt die Regeln des Memecoin-Games neu schreiben will. Der Presale läuft nur noch weniger als 10 Tage und konnte schon beeindruckende Verkaufszahlen erzielen.

Zukunftsperspektiven

Trotz des beispiellosen Erfolgs der Memecoins im Jahr 2023 bleibt ihre Zukunft ungewiss. Aufgrund ihres volatilen und oft spekulativen Charakters könnten einige Memecoins an Wert verlieren oder sogar verschwinden. Gleichzeitig könnten andere weiterhin florieren und neue Höhen erreichen, angetrieben von den immer wieder auftauchenden Internet-Memes und dem kollektiven Verhalten der Krypto-Community, wie beispielsweise $DOGE und $SHIB.

Unabhängig von diesen Unsicherheiten haben Memecoins das Potenzial, den Kryptowährungsmarkt weiterhin zu beeinflussen und zu formen. Sie könnten dazu beitragen, den Masseneinstieg in die Kryptowelt zu fördern, und gleichzeitig die Art und Weise, wie wir über Wert, Technologie und Gemeinschaft in der digitalen Welt denken, herausfordern.

Schlussfolgerung

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Memecoins trotz ihrer oft humorvollen und scheinbar trivialen Natur ein wichtiger Akteur in der Kryptowährungswelt des Jahres 2023 geworden sind. Sie haben die Landschaft verändert und neue Wege zur Beteiligung und Interaktion eröffnet. Trotz der anhaltenden Debatte über ihre Langlebigkeit und ihren wahren Wert haben Memecoins das Potenzial, weiterhin eine bedeutende Rolle im Kryptowährungsmarkt zu spielen und die Art und Weise, wie wir Kryptowährungen sehen und nutzen, zu prägen. Denn trotz der innovativen und zukunftsträchtigen Technologien von KI, Big Data und DeFi, die diese Token repräsentieren, hat insbesondere der Memecoin-Sektor Wachstum erfahren.

